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Сирия: представители ЦПВС провели встречу с губернатором провинции Эль-Кунейтра
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    Сирия: представители ЦПВС провели встречу с губернатором провинции Эль-Кунейтра

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    Сирия: представители ЦПВС провели встречу с губернатором провинции Эль-Кунейтра

    Дамаск, 31 июля. В населенном пункте Эльба сирийской провинции Эль-Кунейтра прошла рабочая встреча представителей российского Центра по примирению (ЦПВС) с губернатором провинции. Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Цыганков.

    «Представителями российского Центра по примирению в населенном пункте Эльба провинции Эль-Кунейтра проведена рабочая встреча с губернатором и помощником губернатора провинции​​», ― сообщил генерал-майор.

    По его словам, главной темой переговоров стали различные вопросы, касающиеся доставки гуманитарной помощи мирным жителям провинции, а также обеспечение пострадавших населенных пунктов техникой и строительными материалами для восстановления социальной инфраструктуры.

    По итогам встречи удалось достигнуть соглашения, в соответствии с которым специалисты ЦПВС начнут работу непосредственно в наиболее пострадавших поселениях для решения самых проблемных вопросов.

    Автор: Антон Зарубин
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