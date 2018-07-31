«Неплохо вы под санкциями живете»: общественница из Чехии поделилась впечатлениями от посещения Крыма

Симферополь, 31 июля. Координатор общественного объединения «Чешский союз борцов за свободу» Елена Вичанова встретилась с главой Крыма Сергеем Аксеновым и выразила свое удивление от того, как живется жителям полуострова.

На встрече с главой Крыма Вичанова рассказала, что приехала на полуостров четыре дня назад.

«Хочу сказать, неплохо вы под санкциями живете: у вас и вино прекрасное, и природа прекрасная, и люди веселые», — цитирует ее слова РИА Новости Крым.

По ее словам, во время прогулки в Ялте накануне она поинтересовалась у сопровождающей, есть ли среди отдыхающих украинцы. Услышав положительный ответ, Вичанова добавила, что «это очень приятно». Общественница призналась, что ожидала увидеть на полуострове совсем другое.

Крым вернулся в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, который состоялся после госпереворота на Украине. Запад отреагировал на это санкциями против российских компаний и физлиц. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия преодолела все трудности, связанные с внешними ограничениями.

Отметим, все больше западных политиков говорят о необходимости отмены санкций, которые сами они называют бессмысленными. На прошлой неделе редактор чешской газеты «Литерарни новины» и аналитик Тереза Спенцерова заявила, что отношение мира к Крыму меняется чем дальше, тем больше.

Несмотря на это, во вторник Европейский союз принял решение расширить санкционный список и включить в него еще шесть российских компаний, которые участвовали в строительстве Крымского моста, сообщала «Газета.ру».