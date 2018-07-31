Журналист The Times сравнил соперничество США и Китая в киберпространстве с холодной войной

Москва, 31 июля. Соперничество Китая и Соединенных Штатов может привести к самым серьезным последствиям, полагает британский журналист Роджер Бойес в своей статье, опубликованной в газете TheTimes.

В своей статье Бойес сравнил современное соперничество США и Китая с противостоянием Москвы и Вашингтона во время холодной войны. Как отметил журналист, в те времена степень превосходства определяло количество и качество межконтинентальных ракет; сейчас США и Китай ведут гонку за превосходство в киберпространстве.

В частности, США соревнуются с Китаем, пытаясь построить самый мощный в мире суперкомпьютер. Это соперничество напоминает космическую гонку прошлого века. В июне этого года американский министерство энергетики США объявило о запуске своего суперкомпьютера Summit, являющегося самым мощным в мире. Его теоретическая вычислительная мощность составляет 200 петафлопсов. Предполагается, что его, среди прочего, будет использовать АНБ США для взлома шифров.

Таким образом, США сумели потеснить лидера предыдущих лет: китайский суперкомпьютер Sunway TaihuLight. Тем не менее, Китай все равно остается лидером по числу суперкомпьютеров, значительно обгоняя США.

Кроме того, пишет Бойес, не следует забывать о стремительном прогрессе Китая в развитии технологии квантовых спутников, которая является первым шагом навстречу системе всемирной связи, устойчивой к взлому. Учитывая, что ранее председатель КНР Си Цзиньпин объявил о намерении Китая стать лидером в сфере развития искусственного интеллекта, Китай обладает разрушительным – и при этом растущим – потенциалом. Наличие современных технологий позволит Пекину занимать кибершпионажем в огромных масштабах, что сведет на нет военный и экономический потенциал США.

Продолжает нарастать и торговая война между Китаем и США, которая может вылиться в нечто большее, чем просто обмен санкциями. Новый фронт на этой войне был недавно открыт госсекретарем США Майком Помпео: инвестиции в развитие технологий, энергетической отрасли и инфраструктуры азиатских соседей Китая как попытка запугать его. Однако такие же меры предпринимает и сам Китай по отношению к бывшим союзникам Вашингтона, причем не только в Азии, но и в Южной Америке.

Китай ведет широкое наступление на всех фронтах, отмечает Бойес: от кибератаки на саммит Трампа в Хельсинки до кражи чертежей новой противокорабельной ракеты. Изобретение танков, радиовещания и самолетов изменили лицо войны в двадцатом веке; новые кибертехнологии меняют ее и двадцать первом. Могущество держав в ближайшее время будет определять ее прогресс в сфере информационных и кибер-технологий. И если Китай одержит победу, то США в своем нынешнем виде могут исчезнуть, как это было в знаменитой антиутопии Джона Апдайка, подчернул Бойес.