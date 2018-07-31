Лаврентьев рассказал о реакции США на гуманитарные усилия РФ по Сирии

Сочи, 31 июля. Первая реакция Вашингтона на гуманитарные усилия России по Сирии была позитивная, сообщил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

Говоря о гуманитарных усилиях российской стороны в Сирии, Лаврентьев в интервью РИА Новости отметил, что первая реакция на них Вашингтона была позитивной, поскольку гуманитарная сфера «достаточно близка» Штатам.

Несмотря на то, что первая реакция была «достаточно заинтересованная», по мнению Лаврентьева, США понадобится еще какое-то время, чтобы выработать ответную политику. По его словам, основная причина в том, что «Америку лихорадит до сих пор», и любые действия действующего президента Дональда Трампа, которые схожи с мнением российской стороны, вызывают у американских властей абсолютное неприятие.

Ранее во вторник Лаврентьев сообщил, что саммит России, ФРГ, Франции и Турции по Сирии пройдет осенью, передавала «Газета.ру».

Напомним, во вторник в Сочи завершился десятый раунд переговоров по Сирии в астанинском формате.