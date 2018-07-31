Меню
Новости Сирии
Лаврентьев рассказал о реакции США на гуманитарные усилия РФ по Сирии
Общество
«Неплохо вы под санкциями живете»: общественница из Чехии поделилась впечатлениями от посещения Крыма
Следующая новость
Загрузка...

    Лаврентьев рассказал о реакции США на гуманитарные усилия РФ по Сирии

    54

    Лаврентьев рассказал о реакции США на гуманитарные усилия РФ по Сирии

    Сочи, 31 июля. Первая реакция Вашингтона на гуманитарные усилия России по Сирии была позитивная, сообщил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

    Говоря о гуманитарных усилиях российской стороны в Сирии, Лаврентьев в интервью РИА Новости отметил, что первая реакция на них Вашингтона была позитивной, поскольку гуманитарная сфера «достаточно близка» Штатам. 

    Несмотря на то, что первая реакция была «достаточно заинтересованная», по мнению Лаврентьева, США понадобится еще какое-то время, чтобы выработать ответную политику. По его словам, основная причина в том, что «Америку лихорадит до сих пор», и любые действия действующего президента Дональда Трампа, которые схожи с мнением российской стороны, вызывают у американских властей абсолютное неприятие.

    Ранее во вторник Лаврентьев сообщил, что саммит России, ФРГ, Франции и Турции по Сирии пройдет осенью, передавала «Газета.ру».

    Напомним, во вторник в Сочи завершился десятый раунд переговоров по Сирии в астанинском формате.

    Автор: Олеся Волкова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.