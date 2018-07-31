Сирия: боевики покинули город Джубата аль-Хашаб, оставив свое вооружение САА

Дамаск, 31 июля. Сирийский город Джубата аль-Хашаб, расположенный в провинции Эль-Кунейтра, присоединился к процессу примирения. Как сообщает издание Muraselon, боевики покинули населенный пункт вместе со своими семьями, оставив сирийской армии оружие и военную технику.

Как сообщается, боевики, ранее удерживающие город, покинули его вместе с семьями на шести автобусов, уехав на север страны. В населенном пункте осталась брошенная ими техника, в частности – пять танков, БМП, БДРМ, зенитная самоходная установка «Шилка», американский противотанковый комплекс TOW и другое вооружение.

Отмечается, что в ближайшие дни будет длиться процесс урегулирования статуса тех боевиков, которые предпочли остаться в городе. Кроме того, сирийской армии предстоит подавить сопротивление немногочисленных активных боевиков в районе, отказавшихся сдаваться.