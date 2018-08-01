Самый вкусный конкурс: в Алабино соревнуются повара в погонах. ФАН-ТВ

В этом конкурсе участвуют команды из 12 стран — Анголы, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Вьетнама, Израиля, Казахстана, Китая, Узбекистана, России, Монголии и Египта. В первый день конкурса состязалась половина команд (Россия, Узбекистан, Армения, Израиль, Казахстан, Вьетнам).

«Сейчас мы видим — повара осуществляют непосредственно разделку, формовку, так называемую, продуктов, далее мы так же видим техника, который тоже подготавливает кухни и следит за ними. Моя роль и задача тут контролировать, чтобы все соответствовало санитарно-эпидемиологическим требованиям, нормативным документам, в которых все это прописано, также мерам безопасности, техники пожарной безопасности», — объясняет арбитр конкурса «Полевая кухня», капитан Азамат Кухаев.

В каждой команде по два повара от страны-участницы и два представителя технического персонала из России, которые следят за оборудованием.

«У нас имеются три кухни полевых и один хлебопекарный блок. Маленькая плита, которую вы наблюдаете — это КП 20 — кухня переносная, рассчитанная на 20 человек. Все они работают на дизельном топливе. Там встроена форсунка, топливный бак, заливается дизельное топливо, качается давление, поджигается, ждем 5–10 мин, все», — рассказывает представитель технического персонала Игорь Михайлов.

Пикантность конкурса заключается в том, что кулинарные традиции стран разные, участники проявляют высокое мастерство и умение работать с любыми продуктами. Команды заранее оговаривали допустимые к использованию местные приправы и специи. Поварам предстоит не только показать свое умение в обращении с ножом и половником, но и принять участие в соревновании по стрельбе.

По итогу первого дня состязаний по полевой кухне в следующий этап проходят: Россия, Израиль и Казахстан.