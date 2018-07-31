Сирия: боевики обстреляли квартал района Аль-Хамдания в Алеппо, погиб мирный житель

Дамаск, 31 июля. В сирийском городе Алеппо обстрелу боевиков подвергся квартал Аль-Хамдания. Об этом сообщает начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Цыганков. По его словам, в результате обстрела погиб один мирный житель, а еще четверо получили ранения.

«Вследствие обстрела боевиками из систем РСЗО квартала «Проект 3000» в районе Аль-Хамдания города Алеппо, по предварительным данным, погиб один и ранено четыре мирных жителей», ― сообщил генерал-майор.

Он добавил, что боевики продолжают нарушать режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации, несмотря на предпринимаемые совместным ирано-российско-турецким Координационным центром усилия по нормализации обстановки в регионе.

В то же время, специалисты центра продолжают переговоры с членами незаконных вооруженных формирований. За истекшие сутки, боевики сдали один миномет 82-го калибра, а также еще два миномета 122-го калибра. Кроме того, члены НВФ передали специалистам Центра два безоткатных орудия и три крупнокалиберных пулемета, а также более 200 различных боеприпасов.