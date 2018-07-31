Сирия: боевики за сутки сдали минометы, пулеметы и более 200 различных боеприпасов

Хмеймим (Сирия), 31 июля. Боевики незаконных вооруженных формирований в Сирии продолжают сдавать оружие и боеприпасы, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

В результате переговоров за прошедшие сутки боевики сдали один 82-мм и два 122-мм миномета, два безоткатных орудия и три крупнокалиберных пулемета, а также более 200 боеприпасов различных типов и калибров.

По данным Центра по примирению, за минувшие сутки в пригород Дамаска Восточную Гуту вернулись 97 человек. В общей сложности в пригород из лагерей для беженцев вернулись 73 917 жителей, сообщает RT.