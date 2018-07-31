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Турция грозит США юридическими мерами в случае срыва поставок F-35
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    Турция грозит США юридическими мерами в случае срыва поставок F-35

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    Турция грозит США юридическими мерами в случае срыва поставок F-35

    Анкара, 31 июля. Турция примет юридические меры, если США попытаются помешать поставкам американских истребителей пятого поколения F-35, заявил официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.

    Калын подчеркнул, что «Анкара «примет юридические меры», если Вашингтон предпримет какие-либо шаги по предотвращению поставок истребителей.

    Ранее Штаты пригрозили Турции санкциями и изменением двусторонних отношений, если Анкара закупит С-400. Вашингтон также пообещал в таком случае отказаться от передачи Турции приобретенных ею F-35.

    Эрдоган в ответ пообещал обратится в Международный арбитражный суд. Помиммо этого Анкара грозит рассмотреть альтернативы F-35, сообщала «Газета.ру».

    Автор: Олеся Волкова
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