Турция грозит США юридическими мерами в случае срыва поставок F-35

Анкара, 31 июля. Турция примет юридические меры, если США попытаются помешать поставкам американских истребителей пятого поколения F-35, заявил официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.

Калын подчеркнул, что «Анкара «примет юридические меры», если Вашингтон предпримет какие-либо шаги по предотвращению поставок истребителей.

Ранее Штаты пригрозили Турции санкциями и изменением двусторонних отношений, если Анкара закупит С-400. Вашингтон также пообещал в таком случае отказаться от передачи Турции приобретенных ею F-35.

Эрдоган в ответ пообещал обратится в Международный арбитражный суд. Помиммо этого Анкара грозит рассмотреть альтернативы F-35, сообщала «Газета.ру».