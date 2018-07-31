Россия уверена, что Израиль уже меньше беспокоят проиранские силы в Сирии ― МИД РФ

Сочи, 31 июля. Россия выразила уверенность в снижении уровня обеспокоенности Израиля в связи с присутствием проиранских сил вблизи его границы в Сирии. С таким заявлением выступил глава российской делегации на десятом раунде переговоров по Сирии в астанинском формате Александр Лаврентьев.

Отвечая на вопрос, снизился ли уровень обеспокоенности Израиля в связи с наличием проиранских сил вблизи от его границы на территории Сирии, Лаврентьев подчеркнул, что Москва уверенна в этом.

«Да, конечно, мы уверены в этом», ― сказал Лаврентьев.

По его словам, Иран самостоятельно принял решение об отводе своих подразделений на 85 километров от границы с Израилем. Данная мера благотворно повлияла на снижение уровня напряженности.

Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, в Сочи с 30-го по 31-е июля проходит десятый раунд переговоров в астанинском формате. Страны-гаранты перемирия одобрили предложение о создании механизма по освобождению задержанных.