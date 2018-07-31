СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства российских журналистов в ЦАР

Москва, 31 июля. По факту убийства российских военных журналистов в Центральноафриканской Республике Следственным комитетом России было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ «убийство», ― приводит ее слова РИА Новости.

Петренко добавила, что Следственный комитет готов сотрудничать с правоохранительными органами ЦАР для оказания помощи в расследовании убийства российских журналистов.

Напомним, что ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Центральноафриканской республике были убиты три российских журналиста: Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль. Обстоятельства их гибели сейчас выясняются.