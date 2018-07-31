«Локомотив» подписал четырехлетний контракт с чемпионом мира 2014 года

Москва, 31 июля. Московский «Локомотив» подписал контракт с Бенедиктом Хёведесом, выступавшим в составе немецкой сборной на чемпионате мира по футболу в 2014 году, когда Германия с разгромным счетом одержала победу над Бразилией и получила Кубок мира. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Во сколько обошелся «Локомотиву» перевод 30-летнего немецкого защитника пока не сообщается. По предварительной информации, футболист уже прошел медосмотр и в самое ближайшее время начнет играть в рядах «Локомотива».

Напомним, что с 2007 года правами на Хёведеса обладал немецкий клуб «Шальке». Во время сезона 2017/18, футболист в рамках договора аренды участвовал в матчах за итальянский «Ювентус». Он принял участие в трех матчах на стороне итальянского клуба.

За свою карьеру в «Шальке» Хёведес провел 335 матчей, забив 23 гола и проведя 13 результативных передач. Вместе с командой, он стал обладателем Кубка и Суперкубка Германии.