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«Локомотив» подписал четырехлетний контракт с чемпионом мира 2014 года
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    «Локомотив» подписал четырехлетний контракт с чемпионом мира 2014 года

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    «Локомотив» подписал четырехлетний контракт с чемпионом мира 2014 года

    Москва, 31 июля. Московский «Локомотив» подписал контракт с Бенедиктом Хёведесом, выступавшим в составе немецкой сборной на чемпионате мира по футболу в 2014 году, когда Германия с разгромным счетом одержала победу над Бразилией и получила Кубок мира. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

    Во сколько обошелся «Локомотиву» перевод 30-летнего немецкого защитника пока не сообщается. По предварительной информации, футболист уже прошел медосмотр и в самое ближайшее время начнет играть в рядах «Локомотива».

    Напомним, что с 2007 года правами на Хёведеса обладал немецкий клуб «Шальке». Во время сезона 2017/18, футболист в рамках договора аренды участвовал в матчах за итальянский «Ювентус». Он принял участие в трех матчах на стороне итальянского клуба.

    За свою карьеру в «Шальке» Хёведес провел 335 матчей, забив 23 гола и проведя 13 результативных передач. Вместе с командой, он стал обладателем Кубка и Суперкубка Германии.

    Автор: Анон Зарубин
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