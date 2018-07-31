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Посольство России в ЦАР не было проинформировано о пребывании в стране журналистов
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    Посольство России в ЦАР не было проинформировано о пребывании в стране журналистов

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    Посольство России в ЦАР не было проинформировано о пребывании в стране журналистов

    Москва, 31 июля. Посольство России в Центральноафриканской Республике не было информировано о пребывании на территории страны российских журналистов, убитых в накануне, сообщает пресс-служба МИД РФ.

    «Посольство России в ЦАР, к сожалению, не было информировано о пребывании на территории страны российских журналистов», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

    В МИД РФ уточнили, что тела убитых россиян были обнаружены 30 июля около города Сибю, который находится в 300 км от столицы ЦАР города Банги. При себе у погибших были из документов только журналистские удостоверения на имя Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля.

    В ведомстве добавили, что тела россиян уже доставили в столицу ЦАР. Решается вопрос о транспортировки в РФ.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что российские дипломаты выехали на опознание убитых в ЦАР журналистов, сообщала «Газета.ру».

    Автор: Олеся Волкова
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