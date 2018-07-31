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Тела убитых в ЦАР российских журналистов доставили в Банги — МИД РФ
Россия
СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства российских журналистов в ЦАР
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    Тела убитых в ЦАР российских журналистов доставили в Банги — МИД РФ

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    Тела убитых в ЦАР российских журналистов доставили в Банги — МИД РФ

    Москва, 31 июля. Тела убитых в Центральноафриканской республике российских журналистов доставили в Банги, сообщили в министерстве иностранных дел России.  

    Как сообщает внешнеполитическое ведомство, в понедельник, 30 июля, недалеко от города Сибю погибли три человека, имевших при себе только журналистские документы.

    «В настоящий момент их тела уже доставлены в Банги», — говорится в сообщении.

    Российское посольство в ЦАР не было проинформировано о пребывании на территории республики россиян.

    Сотрудники посольства России в ЦАР находятся в постоянном контакте с местными властями для выяснения обстоятельств гибели российских журналистов и отправки их тел на родину.

    Автор: Дарья Смолина
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