Тела убитых в ЦАР российских журналистов доставили в Банги — МИД РФ
Москва, 31 июля. Тела убитых в Центральноафриканской республике российских журналистов доставили в Банги, сообщили в министерстве иностранных дел России.
Как сообщает внешнеполитическое ведомство, в понедельник, 30 июля, недалеко от города Сибю погибли три человека, имевших при себе только журналистские документы.
«В настоящий момент их тела уже доставлены в Банги», — говорится в сообщении.
Российское посольство в ЦАР не было проинформировано о пребывании на территории республики россиян.
Сотрудники посольства России в ЦАР находятся в постоянном контакте с местными властями для выяснения обстоятельств гибели российских журналистов и отправки их тел на родину.