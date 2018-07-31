Тела убитых в ЦАР российских журналистов доставили в Банги — МИД РФ

Москва, 31 июля. Тела убитых в Центральноафриканской республике российских журналистов доставили в Банги, сообщили в министерстве иностранных дел России.

Как сообщает внешнеполитическое ведомство, в понедельник, 30 июля, недалеко от города Сибю погибли три человека, имевших при себе только журналистские документы.

«В настоящий момент их тела уже доставлены в Банги», — говорится в сообщении.

Российское посольство в ЦАР не было проинформировано о пребывании на территории республики россиян.

Сотрудники посольства России в ЦАР находятся в постоянном контакте с местными властями для выяснения обстоятельств гибели российских журналистов и отправки их тел на родину.