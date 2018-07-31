Меню
Новости Сирии
Лаврентьев рассказал об открытом взаимодействии Москвы с Дамаском при урегулировании в Сирии
Спорт
«Локомотив» подписал четырехлетний контракт с чемпионом мира 2014 года
Следующая новость
Загрузка...

    Лаврентьев рассказал об открытом взаимодействии Москвы с Дамаском при урегулировании в Сирии

    42

    Лаврентьев рассказал об открытом взаимодействии Москвы с Дамаском при урегулировании в Сирии

    Москва, 31 июля. Россия открыто взаимодействует с Дамаском при урегулировании ситуации в Сирии, заявил специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

    Лаврентьев констатировал, что Россия при урегулировании ситуации в Сирии принимает во внимание и интересы Дамаска, и стран, которые соседствуют с САР. Благодаря этой политике удалось договориться об отводе ряда иранских подразделений на 85 километров от израильской границы.

    «Мы ничего не делаем за спиной, обо всех действиях мы ставим в известность Дамаск​​​, — рассказал спецспредставитель российского президента по Сирии. — Мы действуем сообща, потому что рассчитываем на полную поддержку со стороны Дамаска, со стороны действующих властей по дальнейшей демократизации общества, по запуску политического процесса, по проведению конституционной реформы».

    Лаврентьев рассказал об открытом взаимодействии Москвы с Дамаском при урегулировании в Сирии

    Ранее Лаврентьев заявил, что встреча лидеров России, Германии, Франции и Турции 7 сентября, скорее всего, будет посвящена вопросам урегулирования ситуации в Сирии.

     

    Автор: Катерина Иванова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.