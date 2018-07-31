Лаврентьев рассказал об открытом взаимодействии Москвы с Дамаском при урегулировании в Сирии

Москва, 31 июля. Россия открыто взаимодействует с Дамаском при урегулировании ситуации в Сирии, заявил специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

Лаврентьев констатировал, что Россия при урегулировании ситуации в Сирии принимает во внимание и интересы Дамаска, и стран, которые соседствуют с САР. Благодаря этой политике удалось договориться об отводе ряда иранских подразделений на 85 километров от израильской границы.

«Мы ничего не делаем за спиной, обо всех действиях мы ставим в известность Дамаск​​​, — рассказал спецспредставитель российского президента по Сирии. — Мы действуем сообща, потому что рассчитываем на полную поддержку со стороны Дамаска, со стороны действующих властей по дальнейшей демократизации общества, по запуску политического процесса, по проведению конституционной реформы».

Ранее Лаврентьев заявил, что встреча лидеров России, Германии, Франции и Турции 7 сентября, скорее всего, будет посвящена вопросам урегулирования ситуации в Сирии.