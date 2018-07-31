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События в Сирии не должны отразиться на работе Конституционной комиссии САР — Лаврентьев
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    События в Сирии не должны отразиться на работе Конституционной комиссии САР — Лаврентьев

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    События в Сирии не должны отразиться на работе Конституционной комиссии САР — Лаврентьев

    Сочи, 31 июля. События на земле в Сирии не должны отразиться на работе Конституционной комиссии САР, когда она будет сформирована, заявил глава российской делегации на десятом раунде переговоров по Сирии в астанинском формате Александр Лаврентьев.

    Лаврентьев в интервью РИА Новости отметил, что ситуация на земле в Сирии «действительно меняется к лучшему». По его словам, то, что ситуация и дальше продолжит меняться, не должно оказать воздействия на деятельность Конституционной комиссии, когда она будет создана. 

    Процесс создания комиссии Лаврентьев назвал очень трудным из-за того, что некоторые, скорее всего, снимут свои кандидатуры, другие — включатся в процесс. 

    «Но в общем я думаю, что этот процесс имеет хорошую перспективу», — подчеркнул Лаврентьев.

    В Сочи 30 и 31 июля состоялся десятый раунд переговоров по сирийскому урегулированию в астанинском формате. В переговорах приняли участие страны-гаранты перемирия в САР (РФ, Иран, Турция), ООН, а также представители правительства и оппозиции Сирии.

    Спецпосланник Генсека ООН Стаффан де Мистура сообщил, что консультации с РФ, Ираном и Турцией по формированию Конституционной комиссии Сирии в Женеве пройдут осенью, передавал RT.

    Автор: Олеся Волкова
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