Испытательный запуск американской МБР над Тихим океаном завершился неудачей

Вашингтон, 31 июля. Испытательный запуск американской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III («Минитмен-3») завершился неудачей. Об этом сообщает пресс-служба Командования глобального удара ВВС США.

По данным ведомства, было принято решение уничтожить ракету во время ее пролета над Тихим океаном из соображений безопасности.

Запуск ракеты был проведен 31 июля из шахтной пусковой установки на авиабазе Вандерберг, расположенной в штате Калифорния. Спустя несколько часов американское военное командование отправило ракете сигнал о самоуничтожении.

Пентагон отказался сообщать подробности запуска, а также описывать причины, которые привели к уничтожению ракеты. В американском военном ведомстве лишь отметили, что в ходе испытания ракеты были обнаружены некие «аномалии». Специалисты проведут тщательный анализ как ракеты, так и испытательного оборудования, чтобы установить их природу.