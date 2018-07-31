Лидеры РФ, Турции, Франции и ФРГ посветят сентябрьскую встречу вопросам Сирии

Сочи, 31 июля. Сирийское урегулирование станет главной темой сентябрьской встречи лидеров России, Турции, Франции и Германии, заявил специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

Встреча лидеров четырех стран запланирована на 7 сентября. Переговоры пройдут по инициативе турецкого президента Тайипа Эрдогана.

«Скорее всего, вопрос сирийского урегулирования будет одним из главных», — заметил Лаврентьев.

Он уточнил, что стороны обсудят помощь сирийским беженцам, которые находятся на территории Турции. По его данным, их около 3,5 миллиона. Также Лаврентьев выразил надежду, что будет затронут вопрос помощи со стороны ФРГ и Франции в возвращении беженцев на родину.