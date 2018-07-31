«Чудовищная ерунда»: Ваенга прокомментировала творчество Монеточки

Москва, 31 июля. Российская певица Елена Ваенга не смогла остаться равнодушной к творчеству певицы Монеточки и вслед за Земфирой оценила талант молодой исполнительницы.

Ваенга посмотрела видео с выступления Монеточки (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) с фестиваля VK Fest 2018, который прошел в Санкт-Петербурге. Как передает «Комсомольская правда», репертуар молодой певицы ее очень удивил.

«Какая же это чудовищная ерунда», — написала Ваенга.

По ее словам, любители творчества Гырдымовой «съехали с катушек», причем «даже те, у кого вроде и со вкусом и с мозгами все в порядке».

Отметим, что ранее творчество Монеточки оценила певица Земфира. Она отметила, что у нее отличные тексты, однако «голос — омерзительный». При этом Земфира назвала внешность певицы «нормальной». Творчество Монеточки также оценил музыкант Юрий Лоза. Он заявил, что исходя из сценического имени, девушка должна исполнять блатные песни.