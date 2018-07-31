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«Чудовищная ерунда»: Ваенга прокомментировала творчество Монеточки
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    «Чудовищная ерунда»: Ваенга прокомментировала творчество Монеточки

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    «Чудовищная ерунда»: Ваенга прокомментировала творчество Монеточки

    Москва, 31 июля. Российская певица Елена Ваенга не смогла остаться равнодушной к творчеству певицы Монеточки и вслед за Земфирой оценила талант молодой исполнительницы.

    Ваенга посмотрела видео с выступления Монеточки (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) с фестиваля VK Fest 2018, который прошел в Санкт-Петербурге. Как передает «Комсомольская правда», репертуар молодой певицы ее очень удивил.

    «Какая же это чудовищная ерунда», — написала Ваенга.

    «Чудовищная ерунда»: Ваенга прокомментировала творчество Монеточки

    По ее словам, любители творчества Гырдымовой «съехали с катушек», причем «даже те, у кого вроде и со вкусом и с мозгами все в порядке».

    Отметим, что ранее творчество Монеточки оценила певица  Земфира.  Она отметила, что у нее отличные тексты, однако «голос — омерзительный». При этом Земфира назвала внешность певицы «нормальной». Творчество Монеточки также оценил музыкант Юрий Лоза. Он заявил, что исходя из сценического имени, девушка должна исполнять блатные песни.

    Автор: Денис Коробейников
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