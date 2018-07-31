Меню
Происшествия
Информации о пострадавших россиянах при столкновении поездов в Перу нет
Россия
СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства российских журналистов в ЦАР
Следующая новость
Загрузка...

    Информации о пострадавших россиянах при столкновении поездов в Перу нет

    43

    Информации о пострадавших россиянах при столкновении поездов в Перу нет

    Москва, 31 июля. Информации о россиянах, которые могли пострадать при столкновении двух туристических поездов в Перу, у российского посольства нет, сообщает СМИ.

    Два туристических поезда столкнулись в районе Мачу-Пикчу. Протестующие местные жители перекрыли пути. Один из поездов задержался, и следующий за ним врезался в предыдущий состав. По информации консульского отдала посольства России в Лиме, в результате столкновения двух поездов пострадали два человека.

    «Данных, что среди них [пострадавших] есть российские граждане, нет», — цитирует РИА Новости представителя ведомства.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.