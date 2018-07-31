Информации о пострадавших россиянах при столкновении поездов в Перу нет

Москва, 31 июля. Информации о россиянах, которые могли пострадать при столкновении двух туристических поездов в Перу, у российского посольства нет, сообщает СМИ.

Два туристических поезда столкнулись в районе Мачу-Пикчу. Протестующие местные жители перекрыли пути. Один из поездов задержался, и следующий за ним врезался в предыдущий состав. По информации консульского отдала посольства России в Лиме, в результате столкновения двух поездов пострадали два человека.