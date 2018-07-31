МИД РФ отреагировал на убийство российских журналистов в Африке



Москва, 31 июля. Российские дипломаты находятся в тесном контакте с правоохранительными органами и властями Центральноафриканской Республики, выясняя все обстоятельства гибели российских журналистов, сообщили в МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что российское посольство в ЦАР «не было информировано о пребывании на территории страны российских журналистов». В настоящее время дипломаты находятся в тесном контакте с местными властями и правоохранителями на предмет выяснения всех обстоятельств гибели российских граждан. Также решается вопрос транспортировки тел в РФ.

В МИД РФ выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших. Дипломаты выразили готовность оказать их семьям необходимую поддержку.

По данным ведомства, 30 июля недалеко от города Сибю (в 300 км на север от столицы ЦАР — города Банги) погибли три человека. При себе у них из документов были только журналистские удостоверения на имя Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. Их тела уже доставили в Банги.