Захарова: Лавров проинформирован о ситуации с гибелью российских журналистов в ЦАР

Москва, 31 июля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проинформирован о ситуации с гибелью российских журналистов в Центральноафриканской республике, сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

«Министр [иностранных дел Сергей Лавров] проинформирован, держит ситуацию тоже на контроле», — заявила Захарова.

Российский дипломат добавила, что министерство иностранных дел и центральный аппарат на данный момент работают. По ее словам, идет работа с российскими правоохранительными структурами, российские дипломаты контактируют с правоохранительными органами Центральноафриканской республики. Она отметила, что ведомство будет работать со всеми документами, которые были найдены на месте обнаружения тел.