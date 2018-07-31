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Захарова: Лавров проинформирован о ситуации с гибелью российских журналистов в ЦАР
Россия
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    Захарова: Лавров проинформирован о ситуации с гибелью российских журналистов в ЦАР

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    Захарова: Лавров проинформирован о ситуации с гибелью российских журналистов в ЦАР

    Москва, 31 июля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проинформирован о ситуации с гибелью российских журналистов в Центральноафриканской республике, сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

    «Министр [иностранных дел Сергей Лавров] проинформирован, держит ситуацию тоже на контроле», — заявила Захарова.

    Российский дипломат добавила, что министерство иностранных дел и центральный аппарат на данный момент работают. По ее словам, идет работа с российскими правоохранительными структурами, российские дипломаты контактируют с правоохранительными органами Центральноафриканской республики. Она отметила, что ведомство будет работать со всеми документами, которые были найдены на месте обнаружения тел.

    Автор: Дарья Смолина
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