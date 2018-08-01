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Сирия итоги за сутки на 1 августа 06.00: САА освободила Даръа от ИГ, из Эль-Кунейтры выехали шесть автобусов с боевиками
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    Сирия итоги за сутки на 1 августа 06.00: САА освободила Даръа от ИГ, из Эль-Кунейтры выехали шесть автобусов с боевиками

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    Сирия итоги за сутки на 1 августа 06.00: САА освободила Даръа от ИГ, из Эль-Кунейтры выехали шесть автобусов с боевиками

    Сирия, 1 августа. САА освободила провинцию Даръа от ИГ1, Эль-Кунейтру покинули шесть автобусов с боевиками, три мирных сирийца погибло при взрыве в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: наносят удары по ИГ в Эс-Сувейде.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обезвредили СВУ в Алеппо, вели обстрел позиций боевиков в Идлибе, атаковали «Ан-Нусру» в Хаме, ликвидировали группу ИГ в Эс-Сувейде, освободили от ИГ провинцию Даръа.   

    «Исламское государство»1: потеряло свои позиции в Даръа, заявило о нападении на боевиков SDF в Ракке.

    «Тахрир аш-Шам»: потеряла трех боевиков в Идлибе, противостоит САА в Хаме.

    «Файлак аш-Шам»: потеряла командира в Алеппо.

    «Сирийская свободная армия» (ССА): сдает оружие САА в Эль-Кунейтре.

    Курды: продают наркотики в Ракке, ликвидировали боевика «Файлак аш-Шам» в Алеппо.

    Сирия итоги за сутки на 1 августа 06.00: САА освободила Даръа от ИГ, из Эль-Кунейтры выехали шесть автобусов с боевиками

    Провинция Дамаск

    Сирия итоги за сутки на 1 августа 06.00: САА освободила Даръа от ИГ, из Эль-Кунейтры выехали шесть автобусов с боевиками

    В населенных пунктах Бейт Сахм, Бабила и Ялда на юге провинции Дамаск были обнаружены тайники боевиков с оружием и боеприпасами, передавал военный источник в социальной сети Twitter (@SyriawatanNews). По сведениям автора публикации, в одном из складов были найдены бомбы израильского производства.

    В окрестностях сирийской столицы завершается реконструкция железнодорожной станции Аль-Кадам, сообщал местный источник в своем микроблоге в Twitter (@SyrianLionesss). 

    Провинция Латакия

    Сирия итоги за сутки на 1 августа 06.00: САА освободила Даръа от ИГ, из Эль-Кунейтры выехали шесть автобусов с боевиками

    Боевики вновь попытались атаковать российскую авиабазу «Хмеймим» с помощью беспилотного летательного аппарата, передавало RT. По словам начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексея Цыганкова, дрон радикалов был уничтожен штатными зенитными огневыми средствами на безопасном удалении от военного объекта.

    Российские наблюдатели зафиксировали 15 случаев нарушения режима прекращения огня в провинциях Латакия, Алеппо и Хама, сообщалось утром в информационном бюллетене Минобороны РФ. 

    Провинция Алеппо

    Сирия итоги за сутки на 1 августа 06.00: САА освободила Даръа от ИГ, из Эль-Кунейтры выехали шесть автобусов с боевиками

    Бойцы проправительственных сил САР обнаружили и обезвредили взрывное устройство, заложенное в автомобиле, который был оставлен на трассе между населенными пунктами Халиса и Аль-Ужайл на севере провинции Алеппо. Об этом писал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Step_Agency).

    Военный Twitter-канал (@leithfadel) передавал, что в Алеппо были доставлены тела 45 военнослужащих Сирийской арабской армии (САА), погибших в 2014 году в боях с террористами «Исламского государства» в Ракке. Напомним, недавно SDF обнаружили в районе Ат-Табки массовое захоронение бойцов армии САР, казненных радикалами ИГ. Вчера по соглашению с командованием курдских отрядов делегация из Дамаска прибыла в Ракку, чтобы вывезти останки тел для опознания.

    В Эр-Раи боевики остановили заминированный автомобиль и захватили члена курдских Отрядов народной самообороны (YPG), находившегося за рулем. О предотвращенном теракте писал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@KutluhanKGrc).

    Местный источник писал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@vvmup), что радикалы курдских Отрядов народной самообороны (YPG), скрывающиеся на севере региона, ликвидировали командира протурецкой группировки «Файлак аш-Шам» недалеко от Африна.

    В закрытых чатах боевиков сообщалось, что в район Африна вошел большой военный конвой ВС Турции. Также местный Twitter-канал (@Step_Agency) передавал, что военнослужащие турецкой армии демонтировали контрольно-пропускной пункт «Тахрир аш-Шам» к западу от Алеппо.

    Провинция Даръа

    Сирия итоги за сутки на 1 августа 06.00: САА освободила Даръа от ИГ, из Эль-Кунейтры выехали шесть автобусов с боевиками

    В течение суток сирийская армия значительно продвинулась на северо-западе провинции Даръа . От террористов подконтрольного ИГИЛ1 формирования «Джейш Халид Ибн аль-Валид» были освобождены населенные пункты Куайа и Бейт Арра, писал военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@SyriawatanNews). Позже, по сведениям Telegram-канала (@directorate4), Сирийская арабская армия (САА) выбила радикалов ИГ из поселения Кусейр.

    В конце дня источник в Telegram (@NovostiDamask) сообщил, что район бассейна реки Ярмук полностью зачищен от боевиков «Исламского государства». Таким образом, вся территория провинции Даръа перешла под контроль САА.

    Провинция Идлиб

    Сирия итоги за сутки на 1 августа 06.00: САА освободила Даръа от ИГ, из Эль-Кунейтры выехали шесть автобусов с боевиками

    Правительственные войска САР вели артиллерийский обстрел опорных пунктов незаконных вооруженных формирований недалеко от Джиср аш-Шугура на западе провинции Идлиб. Об этом писал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

    Военный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@ smmsyria), что в районе поселения Маарет Мисрин при разрыве мины был ликвидирован боевик «Тахрир аш-Шам».

    Позже неизвестные атаковали автомобиль «Джебхат ан-Нусры»1, двигавшийся по дороге Идлиб – Серакиб, писал местный источник в своем микроблоге в Twitter (@SyriawatanNews). В результате столкновения был уничтожен командир подконтрольной «Джебхат ан-Нусре» коалиции. Еще один главарь был нейтрализован на западе Идлиба.

    На дороге недалеко от населенного пункта Харима детонировало самодельное взрывное устройство, передавал военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@jisrtv). По сведениям автора публикации, в результате инцидента погибло три мирных сирийца.

    ВС Турции вошли на территорию провинции Идлиб через контрольно-пропускной пункт Кафр Люсин, сообщал местный Twitter-канал (@MasarPressNet).

    Провинция Ракка

    Сирия итоги за сутки на 1 августа 06.00: САА освободила Даръа от ИГ, из Эль-Кунейтры выехали шесть автобусов с боевиками

    В населенном пункте Ас-Саура детонировало взрывное устройство, передавал местный источник в своем микроблоге в Twitter (@jisrtv).

    Еще одна мина разорвалась у дверей мечети Аль-Хамза в городе Ат-Табка, писал местный источник в Twitter (@ Raqqa_SL). Данных о пострадавших в результате взрыва не поступало.

    Террористы «Исламского государства» заявили о нападении на конвой SDF недалеко от Ракки. Данное сообщение опубликовал Twitter-канал (@ whynotblacktea0), отмечая, что в результате атаки исламистов пострадало несколько боевиков курдского ополчения.

    Twitter-канал (@ Raqqa_SL) сообщал, что члены Демократических сил Сирии (SDF) продают наркотики в административном центре провинции Ракка.

    Жители лагеря беженцев Айн Исса, находящегося под контролем Демократических сил Сирии (SDF), продолжают страдать из-за нехватки питьевой воды и вспышек инфекционных заболеваний. По сведениям информационного портала SMM Syria, беженцы лишены возможности получить квалифицированную медицинскую помощь и сделать прививки. В поселении распространяется корь.

    Провинция Хама

    Сирия итоги за сутки на 1 августа 06.00: САА освободила Даръа от ИГ, из Эль-Кунейтры выехали шесть автобусов с боевиками

    Бригады Сирийской арабской армии (САА), дислоцированные в районе населенного пункта Халфая, вели артиллерийский обстрел укрепрайонов радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях Аль-Латамины и Кафр Зеты. Об этом писал военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Step_Agency).

    Кроме того, по сведениям Twitter-канала (@Step_Agency), Сирийская арабская армия (САА) нанесла удары по опорным пунктам боевиков недалеко от деревни Аз-Зияра на западе региона. Другой источник сообщал в Telegram (@News_of_the_north), что армия САР вела артиллерийский обстрел укрытий джихадистов в районе поселения Марж аз-Зухур. Также источник передавал в Twitter (@MasarPressNet), что атакам со стороны САА подверглись позиции джихадистов в районе поселений Каркур и Аль-Сармания.

    Напомним, САА возобновила атаки на позиции террористов после того, как боевики атаковали мирное поселение на севере провинции Хама. Сегодня исламисты вели ракетный обстрел позиций правительственных войск САР в деревне Ас-Сафсания, передавал местный источник в Twitter (@SyriawatanNews).

    Провинция Эс-Сувейда

    Сирия итоги за сутки на 1 августа 06.00: САА освободила Даръа от ИГ, из Эль-Кунейтры выехали шесть автобусов с боевиками

    Военный источник сообщал на своей странице в социальной сети Twitter (@SyriawatanNews), что Сирийская арабская армия (САА) нанесла артиллерийские удары по местам скопления террористов «Исламского государства» к востоку от населенного пункта Аль-Гайда. По сведениям автора публикации, в результате атаки правительственных войск САР была нейтрализована группа террористов ИГ. Также САА обстреляла укрытия радикальных исламистов в районе поселения Рами, передавал военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@SyriawatanNews).

    Одновременно с этим по укрытиям радикальных исламистов в пустыне Эс-Сувейды продолжили бить ВВС Сирии и ВКС РФ. О боевых вылетах авиации союзников писал местный Twitter-канал (@ QalaatAlMudiq).

    Провинция Эль-Кунейтра

    Сирия итоги за сутки на 1 августа 06.00: САА освободила Даръа от ИГ, из Эль-Кунейтры выехали шесть автобусов с боевиками

    Боевики «Сирийской свободной армии» (ССА) продолжили передачу вооружений сирийской армии, сообщал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@smmsyria). Военный Twitter-канал (@SyriawatanNews) писал, что боевики сдали пять танков, ЗСУ «Шилка» и другое тяжелое вооружение.

    В начале дня несколько автобусов прибыли в район населенного пункта Джубата аль-Хашаб для того, чтобы вывезти из поселения и соседних деревень радикальных исламистов, отказавшихся урегулировать свой статус и вернуться к мирной жизни. Об этом писал Twitter-канал (@SyriawatanNews). Через несколько часов Эль-Кунейтру покинули первые шесть автобусов, сообщал Twitter-канал (@jisrtv). Напомним, в соответствии с соглашением между САА и боевиками, группировки, действующие в провинции Эль-Кунейтра, сдают оружие и позиции сирийской армии или могут уехать в Идлиб.

    Ирак

    Сирия итоги за сутки на 1 августа 06.00: САА освободила Даръа от ИГ, из Эль-Кунейтры выехали шесть автобусов с боевиками

    В Киркуке разорвалась мина, заложенная под зданием полицейского управления, передавало Iraqi News. По сведениям информационного агентства, в результате инцидента три сотрудника полиции получили тяжелые ранения.

    На востоке провинции Дияла силы безопасности ликвидировали двух террористов «Исламского государства», писало информагентство Iraqi News.

    Бойцы отрядов народного ополчения «Хашд аш-Шааби» арестовали высокопоставленного члена ИГИЛ в городе Аль-Карма провинции Анбар.

    Военнослужащие Ирака арестовали двух террористов «Исламского государства», скрывавшихся в провинции Найнава, передавало информационное агентство Iraqi News. Кроме того, силы безопасности захватили боевика ИГИЛ в Багдаде. В ближайшее время взятые под стражу радикалы предстанут перед судом.

    Более 37 тысяч беженцев вернулись в свои дома в провинциях Найнава, Анбар и Киркук, сообщало информагентство Iraqi News.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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