Сирия итоги за сутки на 1 августа 06.00: САА освободила Даръа от ИГ, из Эль-Кунейтры выехали шесть автобусов с боевиками

Сирия, 1 августа. САА освободила провинцию Даръа от ИГ1, Эль-Кунейтру покинули шесть автобусов с боевиками, три мирных сирийца погибло при взрыве в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по ИГ в Эс-Сувейде.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обезвредили СВУ в Алеппо, вели обстрел позиций боевиков в Идлибе, атаковали «Ан-Нусру» в Хаме, ликвидировали группу ИГ в Эс-Сувейде, освободили от ИГ провинцию Даръа.

«Исламское государство»1: потеряло свои позиции в Даръа, заявило о нападении на боевиков SDF в Ракке.

«Тахрир аш-Шам»: потеряла трех боевиков в Идлибе, противостоит САА в Хаме.

«Файлак аш-Шам»: потеряла командира в Алеппо.

«Сирийская свободная армия» (ССА): сдает оружие САА в Эль-Кунейтре.

Курды: продают наркотики в Ракке, ликвидировали боевика «Файлак аш-Шам» в Алеппо.

Провинция Дамаск

В населенных пунктах Бейт Сахм, Бабила и Ялда на юге провинции Дамаск были обнаружены тайники боевиков с оружием и боеприпасами, передавал военный источник в социальной сети Twitter (@SyriawatanNews). По сведениям автора публикации, в одном из складов были найдены бомбы израильского производства.

В окрестностях сирийской столицы завершается реконструкция железнодорожной станции Аль-Кадам, сообщал местный источник в своем микроблоге в Twitter (@SyrianLionesss).

Провинция Латакия

Боевики вновь попытались атаковать российскую авиабазу «Хмеймим» с помощью беспилотного летательного аппарата, передавало RT. По словам начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексея Цыганкова, дрон радикалов был уничтожен штатными зенитными огневыми средствами на безопасном удалении от военного объекта.

Российские наблюдатели зафиксировали 15 случаев нарушения режима прекращения огня в провинциях Латакия, Алеппо и Хама, сообщалось утром в информационном бюллетене Минобороны РФ.

Провинция Алеппо

Бойцы проправительственных сил САР обнаружили и обезвредили взрывное устройство, заложенное в автомобиле, который был оставлен на трассе между населенными пунктами Халиса и Аль-Ужайл на севере провинции Алеппо. Об этом писал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Step_Agency).

Военный Twitter-канал (@leithfadel) передавал, что в Алеппо были доставлены тела 45 военнослужащих Сирийской арабской армии (САА), погибших в 2014 году в боях с террористами «Исламского государства» в Ракке. Напомним, недавно SDF обнаружили в районе Ат-Табки массовое захоронение бойцов армии САР, казненных радикалами ИГ. Вчера по соглашению с командованием курдских отрядов делегация из Дамаска прибыла в Ракку, чтобы вывезти останки тел для опознания.

В Эр-Раи боевики остановили заминированный автомобиль и захватили члена курдских Отрядов народной самообороны (YPG), находившегося за рулем. О предотвращенном теракте писал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@KutluhanKGrc).

Местный источник писал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@vvmup), что радикалы курдских Отрядов народной самообороны (YPG), скрывающиеся на севере региона, ликвидировали командира протурецкой группировки «Файлак аш-Шам» недалеко от Африна.

В закрытых чатах боевиков сообщалось, что в район Африна вошел большой военный конвой ВС Турции. Также местный Twitter-канал (@Step_Agency) передавал, что военнослужащие турецкой армии демонтировали контрольно-пропускной пункт «Тахрир аш-Шам» к западу от Алеппо.

Провинция Даръа

В течение суток сирийская армия значительно продвинулась на северо-западе провинции Даръа . От террористов подконтрольного ИГИЛ1 формирования «Джейш Халид Ибн аль-Валид» были освобождены населенные пункты Куайа и Бейт Арра, писал военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@SyriawatanNews). Позже, по сведениям Telegram-канала (@directorate4), Сирийская арабская армия (САА) выбила радикалов ИГ из поселения Кусейр.

В конце дня источник в Telegram (@NovostiDamask) сообщил, что район бассейна реки Ярмук полностью зачищен от боевиков «Исламского государства». Таким образом, вся территория провинции Даръа перешла под контроль САА.

Провинция Идлиб

Правительственные войска САР вели артиллерийский обстрел опорных пунктов незаконных вооруженных формирований недалеко от Джиср аш-Шугура на западе провинции Идлиб. Об этом писал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

Военный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@ smmsyria), что в районе поселения Маарет Мисрин при разрыве мины был ликвидирован боевик «Тахрир аш-Шам».

Позже неизвестные атаковали автомобиль «Джебхат ан-Нусры»1, двигавшийся по дороге Идлиб – Серакиб, писал местный источник в своем микроблоге в Twitter (@SyriawatanNews). В результате столкновения был уничтожен командир подконтрольной «Джебхат ан-Нусре» коалиции. Еще один главарь был нейтрализован на западе Идлиба.

На дороге недалеко от населенного пункта Харима детонировало самодельное взрывное устройство, передавал военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@jisrtv). По сведениям автора публикации, в результате инцидента погибло три мирных сирийца.

ВС Турции вошли на территорию провинции Идлиб через контрольно-пропускной пункт Кафр Люсин, сообщал местный Twitter-канал (@MasarPressNet).

Провинция Ракка

В населенном пункте Ас-Саура детонировало взрывное устройство, передавал местный источник в своем микроблоге в Twitter (@jisrtv).

Еще одна мина разорвалась у дверей мечети Аль-Хамза в городе Ат-Табка, писал местный источник в Twitter (@ Raqqa_SL). Данных о пострадавших в результате взрыва не поступало.

Террористы «Исламского государства» заявили о нападении на конвой SDF недалеко от Ракки. Данное сообщение опубликовал Twitter-канал (@ whynotblacktea0), отмечая, что в результате атаки исламистов пострадало несколько боевиков курдского ополчения.

Twitter-канал (@ Raqqa_SL) сообщал, что члены Демократических сил Сирии (SDF) продают наркотики в административном центре провинции Ракка.

Жители лагеря беженцев Айн Исса, находящегося под контролем Демократических сил Сирии (SDF), продолжают страдать из-за нехватки питьевой воды и вспышек инфекционных заболеваний. По сведениям информационного портала SMM Syria, беженцы лишены возможности получить квалифицированную медицинскую помощь и сделать прививки. В поселении распространяется корь.

Провинция Хама

Бригады Сирийской арабской армии (САА), дислоцированные в районе населенного пункта Халфая, вели артиллерийский обстрел укрепрайонов радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях Аль-Латамины и Кафр Зеты. Об этом писал военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Step_Agency).

Кроме того, по сведениям Twitter-канала (@Step_Agency), Сирийская арабская армия (САА) нанесла удары по опорным пунктам боевиков недалеко от деревни Аз-Зияра на западе региона. Другой источник сообщал в Telegram (@News_of_the_north), что армия САР вела артиллерийский обстрел укрытий джихадистов в районе поселения Марж аз-Зухур. Также источник передавал в Twitter (@MasarPressNet), что атакам со стороны САА подверглись позиции джихадистов в районе поселений Каркур и Аль-Сармания.

Напомним, САА возобновила атаки на позиции террористов после того, как боевики атаковали мирное поселение на севере провинции Хама. Сегодня исламисты вели ракетный обстрел позиций правительственных войск САР в деревне Ас-Сафсания, передавал местный источник в Twitter (@SyriawatanNews).

Провинция Эс-Сувейда

Военный источник сообщал на своей странице в социальной сети Twitter (@SyriawatanNews), что Сирийская арабская армия (САА) нанесла артиллерийские удары по местам скопления террористов «Исламского государства» к востоку от населенного пункта Аль-Гайда. По сведениям автора публикации, в результате атаки правительственных войск САР была нейтрализована группа террористов ИГ. Также САА обстреляла укрытия радикальных исламистов в районе поселения Рами, передавал военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@SyriawatanNews).

Одновременно с этим по укрытиям радикальных исламистов в пустыне Эс-Сувейды продолжили бить ВВС Сирии и ВКС РФ. О боевых вылетах авиации союзников писал местный Twitter-канал (@ QalaatAlMudiq).

Провинция Эль-Кунейтра

Боевики «Сирийской свободной армии» (ССА) продолжили передачу вооружений сирийской армии, сообщал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@smmsyria). Военный Twitter-канал (@SyriawatanNews) писал, что боевики сдали пять танков, ЗСУ «Шилка» и другое тяжелое вооружение.

В начале дня несколько автобусов прибыли в район населенного пункта Джубата аль-Хашаб для того, чтобы вывезти из поселения и соседних деревень радикальных исламистов, отказавшихся урегулировать свой статус и вернуться к мирной жизни. Об этом писал Twitter-канал (@SyriawatanNews). Через несколько часов Эль-Кунейтру покинули первые шесть автобусов, сообщал Twitter-канал (@jisrtv). Напомним, в соответствии с соглашением между САА и боевиками, группировки, действующие в провинции Эль-Кунейтра, сдают оружие и позиции сирийской армии или могут уехать в Идлиб.

Ирак

В Киркуке разорвалась мина, заложенная под зданием полицейского управления, передавало Iraqi News. По сведениям информационного агентства, в результате инцидента три сотрудника полиции получили тяжелые ранения.

На востоке провинции Дияла силы безопасности ликвидировали двух террористов «Исламского государства», писало информагентство Iraqi News.

Бойцы отрядов народного ополчения «Хашд аш-Шааби» арестовали высокопоставленного члена ИГИЛ в городе Аль-Карма провинции Анбар.

Военнослужащие Ирака арестовали двух террористов «Исламского государства», скрывавшихся в провинции Найнава, передавало информационное агентство Iraqi News. Кроме того, силы безопасности захватили боевика ИГИЛ в Багдаде. В ближайшее время взятые под стражу радикалы предстанут перед судом.

Более 37 тысяч беженцев вернулись в свои дома в провинциях Найнава, Анбар и Киркук, сообщало информагентство Iraqi News.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)