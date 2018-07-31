Тело пропавшего в Нижнем Новгороде журналиста «АиФ» сильно разложилось из-за жары

Нижний Новгород, 31 июля. Стали известны подробности обнаружения тела пропавшего журналиста «АиФ» в Нижнем Новгороде.

Как сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах, тело 38-летнего Сергея Грачева обнаружили на одной из улиц города.

«Оно долго пролежало и сильно разложилось» — сообщил источник.

Он отметил, что нельзя установить причину смерти, поэтому тело будет отправлено на экспертизу.

Ранее, что об обнаружении тела журналиста сообщили члены ПСО «Волонтер» на странице поискового отряда в социальной сети, не предоставив никаких подробностей произошедшего.

Напомним, что Сергей Грачев уехал в Нижний Новгород 20 июля. Последний раз его видели выходящим из гостиницы «Шератон» 21 июля.