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Тело пропавшего в Нижнем Новгороде журналиста «АиФ» сильно разложилось из-за жары
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    Тело пропавшего в Нижнем Новгороде журналиста «АиФ» сильно разложилось из-за жары

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    Тело пропавшего в Нижнем Новгороде журналиста «АиФ» сильно разложилось из-за жары

    Нижний Новгород, 31 июля. Стали известны подробности обнаружения тела пропавшего журналиста «АиФ» в Нижнем Новгороде.

    Как сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах, тело 38-летнего Сергея Грачева обнаружили на одной из улиц города.

    «Оно долго пролежало и сильно разложилось» — сообщил источник.

    Он отметил, что нельзя установить причину смерти, поэтому тело будет отправлено на экспертизу.

    Ранее, что об обнаружении тела журналиста сообщили  члены ПСО «Волонтер» на странице поискового отряда в социальной сети, не предоставив никаких подробностей произошедшего. 

    Напомним, что Сергей Грачев уехал в Нижний Новгород 20 июля. Последний раз его видели выходящим из гостиницы «Шератон» 21 июля. 

    Автор: Денис Коробейников
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