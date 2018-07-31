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Пассажиров рейса Ryanair эвакуировали в Барселоне из-за загоревшегося телефона
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    Пассажиров рейса Ryanair эвакуировали в Барселоне из-за загоревшегося телефона

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    Пассажиров рейса Ryanair эвакуировали в Барселоне из-за загоревшегося телефона

    Барселона, 31 июля. Пассажиры авиакомпании Ryanair были эвакуированы из самолета в международном аэропорту Барселоны Эль-Прат из-за загоревшегося мобильного телефона. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании в Twitter.

    Как сообщается, самолет должен был вылететь на Ибицу. По данным СМИ, в момент инцидента экипаж самолета готовился к маневрам для взлета. Загоревшийся телефон в этот момент был подключен к внешнему зарядному устройству.

    Сразу после возгорания был задействован аварийный протокол, согласно которому все пассажиры были экстренно эвакуированы из салона лайнера. В ходе эвакуации из самолета был использован надувной трап.

    В результате инцидента никто не пострадал, а все пассажиры были размещены в терминале аэропорта. Авиакомпания пообещала как можно скорее предоставить им другой самолет.

     

    Автор: Антон Зарубин
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