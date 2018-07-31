Сирия новости 31 июля 22.30: жители Айн Иссы страдают из-за нехватки питьевой воды, в Алеппо ликвидирован командир «Файлак аш-Шам»

Сирия, 31 июля. Беженцы в подконтрольном SDF лагере Айн Исса страдают из-за болезней и нехватки питьевой воды, в Алеппо курдские боевики ликвидировали командира «Файлак аш-Шам», на севере Хамы продолжаются перестрелки между САА и «Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций «Ан-Нусры» в Хаме.

«Исламское государство»1: заявляет о нападении на боевиков SDF в Ракке.

«Файлак аш-Шам»: потеряла командира в Алеппо.

«Тахрир аш-Шам»: противостоит САА в Хаме.

Курды: ликвидировали боевика «Файлак аш-Шам» в Алеппо.

Провинция Алеппо

Местный источник в провинции Алеппо пишет в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@vvmup), что радикалы курдских Отрядов народной самообороны (YPG), скрывающиеся на севере региона, ликвидировали командира протурецкой группировки «Файлак аш-Шам» недалеко от Африна.

В закрытых чатах боевиков сообщают, что в район Африна вошел большой военный конвой ВС Турции. Также местный Twitter-канал (@Step_Agency) передает, что военнослужащие турецкой армии демонтировали контрольно-пропускной пункт «Тахрир аш-Шам» к западу от Алеппо.

Провинция Ракка

Жители лагеря беженцев Айн Исса, находящегося под контролем Демократических сил Сирии (SDF), продолжают страдать из-за нехватки питьевой воды и вспышек инфекционных заболеваний. По сведениям информационного портала SMM Syria, беженцы лишены возможности получить квалифицированную медицинскую помощь и сделать прививки. В поселении распространяется корь.

Террористы «Исламского государства» заявили о нападении на конвой SDF недалеко от Ракки. Данное сообщение опубликовал Twitter-канал (@ whynotblacktea0), отмечая, что в результате атаки исламистов пострадало несколько боевиков курдского ополчения.

Провинция Хама

Сирийская арабская армия (САА) ведет ракетный обстрел укрепрайонов радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры»1 в окрестностях населенного пункта Кафр Зета. Об атаках правительственных войск САР на позиции террористов пишет военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet).

Напомним, армия САР возобновила атаки на опорные пункты боевиков «Тахрир аш-Шам» после того, как джихадисты обстреляли мирное поселение на севере Хамы, что привело к гибели ребенка. Также исламисты нанесли удары по расположениям САА в деревне Ас-Сафсания.

Ирак

Военнослужащие Ирака арестовали двух террористов «Исламского государства», скрывавшихся в провинции Найнава, передает информационное агентство Iraqi News. Кроме того, силы безопасности захватили боевика ИГИЛ1 в Багдаде. В ближайшее время взятые под стражу радикалы предстанут перед судом.

Более 37 тысяч беженцев вернулись в свои дома в провинциях Найнава, Анбар и Киркук, сообщает информагентство Iraqi News.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)