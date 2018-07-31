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МИД Ирана: Цель государств-гарантов — помочь сирийским беженцам вернуться в страну
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    МИД Ирана: Цель государств-гарантов — помочь сирийским беженцам вернуться в страну

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    МИД Ирана: Цель государств-гарантов — помочь сирийским беженцам вернуться в страну

    Сочи, 31 июля. Помощник главы МИД Ирана Хоссейн Джабери Ансари сообщил, что страны-гаранты мирного процесса в Сирии хотят помочь сирийским беженцам безопасно и организовано вернуться на родину.

    По словам Ансари, вопрос возвращения сирийских беженцев ранее не входил в число приоритетных тем, однако сейчас, с возвращением в республику спокойствия и безопасности, страны-гаранты стали обсуждать эту тему «за столом переговоров».

    «Цель государств-гарантов — помочь беженцам вернуться в страну, в свои города, деревни и дома, откуда они бежали, безопасно и организованно», — цитирует РИА Новости Ансари.

    Иранский дипломат добавил, что необходимо больше обсуждать тему возвращения сирийских беженцев в свои дома для достижения механизмов и вариантов, чтобы облегчить их возвращение. Кроме того, отметил Ансари, беженцы должны возвращаться в свои дома, откуда им пришлось бежать, а не в другие районы страны.

    Автор: Дарья Смолина
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