СК РФ начал проверку информации об убийстве трех человек в ЦАР — Захарова

Москва, 31 июля. Следственный комитет России начал проверку информации об убийстве трех человек, которые якобы являются гражданами России, в Центральноафриканской Республике, сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

«Я могу сказать, что в данное время подключился Следственный комитет Российской Федерации», — заявила дипломат.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что миссия ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике подтвердила обнаружение трех мужских тел в автомобиле в префектуре Кемо. Захарова, комментируя сообщения, о том, что убитые якобы являются россиянами, сообщила, что российские дипломаты выехали на опознание тел.