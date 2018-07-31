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СК РФ начал проверку информации об убийстве трех человек в ЦАР — Захарова
Россия
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    СК РФ начал проверку информации об убийстве трех человек в ЦАР — Захарова

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    СК РФ начал проверку информации об убийстве трех человек в ЦАР — Захарова

    Москва, 31 июля. Следственный комитет России начал проверку информации об убийстве трех человек, которые якобы являются гражданами России, в Центральноафриканской Республике, сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

    «Я могу сказать, что в данное время подключился Следственный комитет Российской Федерации», — заявила дипломат.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что миссия ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике подтвердила обнаружение трех мужских тел в автомобиле в префектуре Кемо. Захарова, комментируя сообщения, о том, что убитые якобы являются россиянами, сообщила, что российские дипломаты выехали на опознание тел.

    Автор: Дарья Смолина
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