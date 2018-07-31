Нацсобрание Франции отказалось вынести вотум недоверия правительству

Париж, 31 июля. Национальное собрание Франции выступило против объявления вотума недоверия правительству страны.

Во вторник, 31 июля, в Национальном собрании Франции прошло голосование по второй резолюции о недоверии правительству. С такой инициативой выступили представители левых партий парламента.

В результате 289 депутатов отказались вынести вотум недоверия правительству. Поддержали идею лишь 74 депутата.

Стоит отметить, что большинство в Национальном собрании Франции принадлежит пропрезиденской фракции «Республика на марше». Политическая сила выступала решительно против демарша оппозиции.

Вопрос о вотуме недоверия был поднят в рамках так называемого «дела Александра Беналля» — сотрудника президентской администрации, избившего манифестантов на первомайской демонстрации.