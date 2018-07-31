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Нацсобрание Франции отказалось вынести вотум недоверия правительству
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    Нацсобрание Франции отказалось вынести вотум недоверия правительству

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    Нацсобрание Франции отказалось вынести вотум недоверия правительству

    Париж, 31 июля. Национальное собрание Франции выступило против объявления вотума недоверия правительству страны.

    Во вторник, 31 июля, в Национальном собрании Франции прошло голосование по второй резолюции о недоверии правительству. С такой инициативой выступили представители левых партий парламента.

    В результате 289 депутатов отказались вынести вотум недоверия правительству. Поддержали идею лишь 74 депутата.

    Стоит отметить, что большинство в Национальном собрании Франции принадлежит пропрезиденской фракции «Республика на марше». Политическая сила выступала решительно против демарша оппозиции.

    Вопрос о вотуме недоверия был поднят в рамках так называемого «дела Александра Беналля» — сотрудника президентской администрации, избившего манифестантов на первомайской демонстрации.

    Автор: Катерина Иванова
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