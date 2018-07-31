Волонтеры нашли тело пропавшего в Нижнем Новгороде журналиста «АиФ»

Нижний Новгород,31 июля. 38-летний журналист «АиФ» Сергей Грачев, пропавший 21 июля в Нижнем Новгороде, найден мертвым.

Об этом сообщили члены ПСО «Волонтер» на странице поискового отряда в социальной сети, не предоставив никаких подробностей произошедшего. «Аргументы и факты» заявили ,что не располагают официальным подтверждением данной информации.

Напомним, что Сергей Грачев уехал в Нижний Новгород 20 июля. Последний раз его видели выходящим из гостиницы «Шератон» 21 июля.