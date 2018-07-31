Богданов обсудил с главой МИД Ливана ситуацию с сирийскими беженцами
Москва, 31 июля. Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов по телефону обсудил с министром иностранных дел и по делам эмигрантов Ливана Джебраном Бассилем ситуацию с сирийскими беженцами.
Телефонные переговоры состоялись во вторник, 31 июля, по инициативе ливанской стороны, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства РФ.
Богданов и Бассил обменялись мнениями по складывающей ситуцуиции в Ливане и в соседней Сирии. Дипломаты также уделили внимание вопросу, который связан с находящимися на ливанской территории сирийскими беженцами. Кроме того, они коснулись темы создания условий для «добровольного и недискриминационного возвращения» сирийских беженцев на родину.