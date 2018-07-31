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Богданов обсудил с главой МИД Ливана ситуацию с сирийскими беженцами
Россия
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    Богданов обсудил с главой МИД Ливана ситуацию с сирийскими беженцами

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    Богданов обсудил с главой МИД Ливана ситуацию с сирийскими беженцами

    Москва, 31 июля. Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов по телефону обсудил с министром иностранных дел и по делам эмигрантов Ливана Джебраном Бассилем ситуацию с сирийскими беженцами.

    Телефонные переговоры состоялись во вторник, 31 июля, по инициативе ливанской стороны, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства РФ.

    Богданов и Бассил обменялись мнениями по складывающей ситуцуиции в Ливане и в соседней Сирии. Дипломаты также уделили внимание вопросу, который связан с находящимися на ливанской территории сирийскими беженцами. Кроме того, они коснулись темы создания условий для «добровольного и недискриминационного возвращения» сирийских беженцев на родину.

    Автор: Дарья Смолина
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