Богданов обсудил с главой МИД Ливана ситуацию с сирийскими беженцами

Москва, 31 июля. Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов по телефону обсудил с министром иностранных дел и по делам эмигрантов Ливана Джебраном Бассилем ситуацию с сирийскими беженцами.

Телефонные переговоры состоялись во вторник, 31 июля, по инициативе ливанской стороны, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства РФ.

Богданов и Бассил обменялись мнениями по складывающей ситуцуиции в Ливане и в соседней Сирии. Дипломаты также уделили внимание вопросу, который связан с находящимися на ливанской территории сирийскими беженцами. Кроме того, они коснулись темы создания условий для «добровольного и недискриминационного возвращения» сирийских беженцев на родину.