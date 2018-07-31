«Мы не хотим вести диалог с Медведчуком»: киевские радикалы устроили акцию протеста

Киев, 31 июля. В Киеве участники организаций С14, «Азов» и «Вавилон» устроили акцию протеста напротив офиса лидера общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука. Участники акции заявили: они выступают против его нахождения в стране, потому что он является «кумом» российского президента Владимира Путина.

«Нашей акцией мы хотим выразить недовольство украинскому правительству в связи с тем, что наши украинские ребята находятся в плену в России, а Медведчук — почему-то здесь. Мы не ждем, что он выйдет к нам, более того, мы не хотим вести с ним диалог. Мы хотим сказать нашей власти,что вся эта ситуация — он тут, а наши ребята в РФ — это парадокс», — сообщил организатор акции Назарий Кравченко.

Через несколько минут после его выступления активисты взяли в руки баллончики с краской, трафареты и стали распылять различные фразы под офисом Медведчука. Буквально за несколько минут асфальт под офисом политика стал разноцветным от высказываний в стиле «свободу Сенцову», «кум Путина» и менее цензурных. Полиция, стоявшая под офисом Медведчука, сохраняла спокойствие и не препятствовала действиям националистов.

Более того, сотрудники ДПС, также находившиеся на акции, обращались к водителям с просьбой объезжать активистов и ехать другой дорогой.

«Вы извините, здесь акция, это не мы перекрыли, так сказали нам», — обращался сотрудник ДПС к водителям, пытающимся проехать по улице Ивана Франко.

«А, тут рисуют. Мне жена сказала сходить посмотреть, не нападают ли опять, — рассказал местный житель Юрий. — Мы дома сидели, слышим, музыка, крики, я думал, случилось что. А тут акция. Ну вроде мирная. Я вообще за свободную Украину».

Сами активисты, помимо организаторов, от комментариев отказались. Кто-то сообщал, что не знает русского языка, кто-то — что пришел поддержать друзей, а к акции не имеет никакого отношения.

Единственным активистом, готовым отвечать на вопросы, оказался Виктор Данилюк, представитель «Авто Евромайдана». Он сообщил,что выступает против политических заключенных в Украине и мероприятие под дверьми Медведчука для него — лишь повод высказать свою позицию.