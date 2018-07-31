Британия отправила на Украину нового наставника для ВСУ

Киев, 31 июля. Великобритания направила на Украину нового специального советника по вопросам обороны, заявил глава военного ведомства Украины Степан Полторак после встречи с английским послом в Киеве Джудит Гоф.

Полторак и Гоф на встрече обсудили сотрудничество стран в военной сфере во втором полугодии.

«Во время встречи был представлен новый специальный советник от Великобритании по вопросам обороны – госпожа Линда Смит, которая будет предоставлять профессиональные советы по реформированию украинского оборонного ведомства, по вопросам внедрения проектного менеджмента, оборонного и бюджетного планирования и антикоррупционной политики», — констатировал украинский министр на своей странице в Facebook .

Полторак при этом оценил работу Фила Джонса, предшественника Смит, которую он проделал для оборонной реформы на Украине.