«Парад зомби» отменили в Перми после жалоб РПЦ и мусульман

Пермь, 31 июля. Ежегодный «Парад зомби», который проводится в Перми с 2010 года, отменили из-за критики со стороны общественности и представителей православного и мусульманского духовенства.

«Парад зомби» должен был пройти в парке имени Горького 5 августа. Организаторы акции планировали провести мероприятие сначала на одной городской площадке, но им отказали, затем они обратились в частную компанию, но и там получили отказ.

Активист Артем Феоктистов высказал мнение, что, когда люди, в частности верующие и активисты, слышат слово «зомби», то они проводят ассоциацию с другими терминами: грех, смерть, похоть.

«Это не вина площадок», — добавил он.

Как передает телеканал 360, против проведения «парада» высказались представители различных религиозных конфессий. Окончательное решение об отмене праздника, добавил Феоктистов, было принято совместно с администрацией парка, где планировалось проведение акции.