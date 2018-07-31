Лаврентьев: Сирийские власти передали списки 10 тысяч человек, задержанных оппозицией

Сочи, 31 июля. Дамаск подал список из 10 тысяч человек, задержанных оппозицией, в рамках пилотного проекта об обмене заключенными, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

Он отметил, что в списке значатся более десяти тысяч сирийских граждан. В нем указаны не только те люди, которые находятся в плену у оппозиции, но и пропавшие без вести, в том числе числящиеся погибшими.

Оппозиция не предоставляет подобные списки, ограничиваясь небольшим количество лиц, заявил Лаврентьев.

Напомним, что во время переговоров в «астанинском» формате в Сочи страны-гаранты поддержали пилотный проект по освобождению заключенных в САР. В случае успешного исполнения «пилотного проекта», подобный механизм может быть использован на постоянной основе.