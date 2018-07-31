Лавров осудил власти Армении за нарушение обещания не преследовать предшественников

Москва, 31 июля. Власти Армении нарушили обещание не преследовать своих политических предшественников, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров констатировал, что Армения всегда была союзником для России, поэтому Москва заинтересована в стабильности на территории этого государства.

«Но события последних дней явно нарушают такой позитивный настрой, идут вразрез с недавними заявлениями нового руководства Армении о том, что у него нет намерения организовывать преследование своих предшественников по политическим мотивам», — осудил действующее руководство страны российский министр.

Лавров выразил надежду, что «ситуация все-таки пойдет по конструктивному пути».

Напомним ранее в Армении было выдвинуто обвинение бывшему президенту страны Роберту Кочаряну. Сам экс-политик считает их сфабрикованными. Кроме того, в стране было возбуждено дело против бывшего министра обороны Армении Микаела Арутюняна.