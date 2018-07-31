Меню
Политика
Лавров осудил власти Армении за нарушение обещания не преследовать предшественников
Общество
«Парад зомби» отменили в Перми после жалоб РПЦ и мусульман
Следующая новость
Загрузка...

    Лавров осудил власти Армении за нарушение обещания не преследовать предшественников

    37

    Лавров осудил власти Армении за нарушение обещания не преследовать предшественников

    Москва, 31 июля. Власти Армении нарушили обещание не преследовать своих политических предшественников, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Лавров констатировал, что Армения всегда была союзником для России, поэтому Москва заинтересована в стабильности на территории этого государства. 

    «Но события последних дней явно нарушают такой позитивный настрой, идут вразрез с недавними заявлениями нового руководства Армении о том, что у него нет намерения организовывать преследование своих предшественников по политическим мотивам», — осудил действующее руководство страны российский министр.

    Лавров выразил надежду, что «ситуация все-таки пойдет по конструктивному пути».

    Напомним ранее в Армении было выдвинуто обвинение бывшему президенту страны Роберту Кочаряну. Сам экс-политик считает их сфабрикованными. Кроме того, в стране было возбуждено дело против бывшего министра обороны Армении Микаела Арутюняна.

    Лавров осудил власти Армении за нарушение обещания не преследовать предшественников

    Автор: Катерина Иванова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.