«Марш памяти». В годовщину окончания битвы за Ленинград подростки отправились в экспедицию. ФАН-ТВ

Больше 100 ребят с Ямала, из Тюмени, Пскова, Нижнего Новгорода, Петербурга и других регионов России приехали, чтобы принять участие в военном походе по Синявинским высотам. Участниками первой экспедиции стали 34 добровольца в возрасте от 12 до 18 лет.

Возложив цветы к подножию мемориала «Синявинские высоты» воспитанники военно-патриотических клубов, кадеты и поисковики отправляются в экспедицию «Марш памяти». Впереди 15 километров, а за спиной обмундирование весом не менее пяти килограмм. Здесь и саперная лопатка, фляга, каска, котелок, плащ палатка и патронташ, на плече карабины. Все это было и на бойцах, уходящих на фронт в годы Великой Отечественной войны. Для многих ребят это первый военный поход.

«Было интересно то, какими путем прошла Вторая Ударная армия. Интересно, в каких условиях они жили», — говорит представитель областного поискового центра Алексей Анисимов, г. Тюмень.

«Интересно, как все проходило в годы войны, какая была форма, быт. Все узнать лучше. Это закаляет дух», — считает воспитанник патриотического клуба «Артель» Филипп Волосенко, г. Всеволожск.

Возглавила колонну военная техника времен Великой Отечественной войны: танки Т-60, Т-34-85, машины ЗИЗ-5 и ГАЗ-67 с 45-мм пушкой.

«Такое количество исторической техники они не увидят нигде. Если бы мне кто-то в 16 лет показал заведенные танки, я бы от счастья сошла с ума и никуда не уехала от них, — уверяет руководитель пресс-службы Военно-исторического центра СЗФО Анна Тотьмянина и добавляет, — чтобы что-то помнить, об этом нужно знать. Поэтому мы ведем их по этим местам, рассказываем, что здесь происходило. У них прекрасные лекции по военной истории, истории отечества. Кто интересуется военной техникой, занимается с механиками-водителями. На любой вкус есть занятия».

По словам организаторов, поход поможет ребятам не только глубже познакомиться с историей отечества, но и раскрыть внутренний потенциал. Многие из них уже сейчас с уверенностью говорят, что хотят стать военными.

«Марши мы проводим уже несколько лет, с 2015 года. Это уже четвертый марш. Но в таком формате проводится впервые, потому что здесь будет сформирована первая историческая дивизия имени Пионеров-героев. Чтобы ребята поняли, каково их сверстникам было тогда, в годы войны. Они совершают небольшой подвиг, отказавшись от привычной для них жизни — телевизора интернета и прочего», — рассказывает первый заместитель руководителя военно-исторического центра СЗФО Сергей Мачинский.

Завершится экспедиция на берегу реки Черная в районе деревни Гонтовая Липка, уничтоженной в годы ВОВ. Здесь участники экспедиции разобьют лагерь и останутся на ночлег. Остальные добровольцы отправятся в военный поход 3-го и 6-го августа.