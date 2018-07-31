Россия и Япония договорились ускорить подготовку к встрече Путина и Абэ

Москва, 31 июля. Российские и японские министры договорились ускорить подготовку к встрече президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, заявил глава внешнеполитического ведомства Японии Таро Коно.

Коно отметил, что на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром обороны России Сергеем Шойгу договорились интенсивно сотрудничать на этом уровне взаимодействия. Японский министр также подтвердил намерение Абэ посетить Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивостоке, который пройдет с 11 по 13 сентября.