Россия и Япония договорились ускорить подготовку к встрече Путина и Абэ
Москва, 31 июля. Российские и японские министры договорились ускорить подготовку к встрече президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, заявил глава внешнеполитического ведомства Японии Таро Коно.
Коно отметил, что на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром обороны России Сергеем Шойгу договорились интенсивно сотрудничать на этом уровне взаимодействия. Японский министр также подтвердил намерение Абэ посетить Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивостоке, который пройдет с 11 по 13 сентября.
«В ходе встречи министров иностранных дел мы обсудили дальнейшую повестку дня и подтвердили, что, если позволят обстоятельства, премьер министр Японии Абэ посетит в сентябре Владивосток и встретится с президентом Путиным, — рассказал Коно. — Мы договорились ускорить подготовку к этой встрече».