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Россия и Япония договорились ускорить подготовку к встрече Путина и Абэ
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    Россия и Япония договорились ускорить подготовку к встрече Путина и Абэ

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    Россия и Япония договорились ускорить подготовку к встрече Путина и Абэ

    Москва, 31 июля. Российские и японские министры договорились ускорить подготовку к встрече президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, заявил глава внешнеполитического ведомства Японии Таро Коно.

    Коно отметил, что на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром обороны России Сергеем Шойгу договорились интенсивно сотрудничать на этом уровне взаимодействия. Японский министр также подтвердил намерение Абэ посетить Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивостоке, который пройдет с 11 по 13 сентября. 

    «В ходе встречи министров иностранных дел мы обсудили дальнейшую повестку дня и подтвердили, что, если позволят обстоятельства, премьер министр Японии Абэ посетит в сентябре Владивосток и встретится с президентом Путиным​​​, — рассказал Коно. — Мы договорились ускорить подготовку к этой встрече».

    Россия и Япония договорились ускорить подготовку к встрече Путина и Абэ

    Автор: Катерина Иванова
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