В гонке поставлена точка: в ЦАР погиб российский военный журналист Орхан Джемаль

Убит Орхан Джемаль. В Африке. Земля черных людей приносила ему только страдания — семь лет назад в Ливии под Триполи крупнокалиберный пулемет достал Орхана в ногу. Тяжелое ранение, но он не оставил работу, как всегда оказываясь в горячих точках и на самых опасных направлениях.

Информация о гибели группы журналистов в ЦАР идет валом, но крупицы правды пока не выплывают в общем потоке. Истину — что, где и как — окончательно узнаем позже, если узнаем.

Я не буду давать оценку взглядам и мировоззрению Орхана. Скажу лишь одно: он был радикален, и лично я всегда ощущал, что в Джемале бурлит вулкан. Удивительное сочетание десантника, мусульманина с радикальной позицией и военного репортера. Такого больше не встречал нигде и ни у кого.

Джемаль даже внушал опасение, но получилось так, что в разведку с ним я пошел 11 августа 2008 года вместе с бойцами батальона «Восток» — двое суток рейда по тактическим грузинским тылам, отлов пленных и подготовка к прыжку на Тбилиси. Когда 13 августа нас остановили — Орхан тут же исчез, покинув батальон «Восток». Война закончилась, что там делать Орхану? Собирать трофеи и позировать перед камерой? Нет, он готовил собственную книгу по событиям пятидневной войны.

Джемаль жил войной, жадно глотал ее будни, не переваривая затишье и упиваясь огнем, кровью и риском быть убитым. Кто-то сказал о нем — «пес войны», и эта характеристика не носила негативный оттенок. Это знак настоящего военного репортера, может, чересчур наплевательски относившегося к возможности умереть на войне. В Южной Осетии Джемаль на раз-два сошелся с матерыми спецназовцами. В паре эпизодов, когда прилетало, его реакция ничем не отличалась от профессиональных военных — пулям и осколкам не кланялся.

Вторая и последняя встреча с Джемалем произошла в сентябре 2008 года, когда военное командование награждало нас медалями «За принуждение к миру». После встречи с бойцами в ближайшем Подмосковье нам предстояло ехать в Москву. Я сильно опаздывал, но выручил Орхан — как на мотоцикле мы за десять с лишним минут оказались на Арбате, я помню плохо. Наш бросок из Одинцово напоминал полет.

В этом был весь Орхан Джемаль. Бросаться в пекло с головой было его визитной карточкой. В этой гонке поставлена точка.