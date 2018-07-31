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САА зачищает юго-запад Даръа от террористов ИГИЛ
Общество
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    САА зачищает юго-запад Даръа от террористов ИГИЛ

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    САА зачищает юго-запад Даръа от террористов ИГИЛ

    Дамаск 31 июля. Сирийская армия совместно с силами самообороны продолжает наступление на отряды «Исламского государства»1 (деятельность организации запрещена на территории России) на юго-западе Даръа в провинции Ярмук.

    По словам источника РИА Новости, САА восстановила контроль над Даръа, выбив всех террористов из деревень. Террористы пытаются скрыться, однако зачистка будет продолжаться до их полной ликвидации. Армейские подразделения действуют в Даръа с трех сторон.

    30 июля САА освободила от боевиков поселения Шаджра в долине Ярмук, уничтожив основной оплот «Исламского государства в этом районе». Отметим, что правительственные войска обнаружили большие запасы мин, бомб и противотанковых ракет США.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Денис Коробейников
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