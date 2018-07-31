Миссия ООН по стабилизации в ЦАР подтвердила обнаружение трех тел в автомобиле

Москва, 31 июля. Миссия Организации объединенных наций (ООН) по стабилизации в Центральноафриканской республике подтвердила обнаружение трех тел в стране, сообщил представитель миссии Владимир Монтейро.

По словам Монтейро, миссия ООН по стабилизации в ЦАР (MINUSCA) была проинформирована о том, что в префектуре Кемо был найден автомобиль с тремя мужскими телами. Он уточнил, что в район был направлен патруль.

«Патруль подтвердил наличие трех тел и автомобиля со множеством пулевых ранений. Тела были доставлены в госпиталь MINUSCA в Сибуте», — цитирует РИА Новости собеседника.

Ранее появилась информация, что, по некоторым данным, якобы были убиты три россиянина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российские дипломаты выехали на опознание убитых.