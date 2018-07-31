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Миссия ООН по стабилизации в ЦАР подтвердила обнаружение трех тел в автомобиле
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    Миссия ООН по стабилизации в ЦАР подтвердила обнаружение трех тел в автомобиле

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    Миссия ООН по стабилизации в ЦАР подтвердила обнаружение трех тел в автомобиле

    Москва, 31 июля. Миссия Организации объединенных наций (ООН) по стабилизации в Центральноафриканской республике подтвердила обнаружение трех тел в стране, сообщил представитель миссии Владимир Монтейро.

    По словам Монтейро, миссия ООН по стабилизации в ЦАР (MINUSCA) была проинформирована о том, что в префектуре Кемо был найден автомобиль с тремя мужскими телами. Он уточнил, что в район был направлен патруль.

    «Патруль подтвердил наличие трех тел и автомобиля со множеством пулевых ранений. Тела были доставлены в госпиталь MINUSCA в Сибуте», — цитирует РИА Новости собеседника.

    Ранее появилась информация, что, по некоторым данным, якобы были убиты три россиянина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российские дипломаты выехали на опознание убитых.

    Автор: Дарья Смолина
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