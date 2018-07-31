Войска Сирии контролируют прилегающую к Голанским высотам территорию — Лаврентьев

Сочи, 31 июля. Специальный представитель президента России по урегулированию в Сирии Александр Лаврентьев сообщил, что сирийские войска контролируют прилегающую к Голанским высотам территорию после завершения операции против боевиков на юге республики.

«В настоящее время на всей территории, прилегающей к линии разграничения между Израилем и Сирией на Голанских высотах, также как и на иорданской границе выставлены сирийские посты», — заявил он.

Ранее Лаврентьев подтвердил, что операция на юге и юго-западе Сирии против боевиков террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в России) и «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ) полностью завершена. Он также добавил, что территории сирийско-израильско-иорданской границы и в районе Даръа и Эль-Кунейтры полностью освобождены от боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.