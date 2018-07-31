Россия призвала Турцию и оппозицию Сирии решить проблему «Джебхат ан-Нусры» в Идлибе

Москва, 31 июля. Россия призвала представителей Турции и оппозиции Сирии решить проблему с террористической организацией «Джебхат ан-Нусра»1 в провинции Идлиб, сообщил специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

Лаврентьев отметил, что проблему с запрещенной в России «Джебхат ан-Нусрой» в Идлибе необходимо решить с помощью совместных шагов со стороны Турции и оппозиции Сирии. Он пояснил, что это может позволить отказаться от необходимости проведения в регионе антитеррористической операции.

«Мы призвали умеренную оппозицию активнее взаимодействовать с турецкими партнерами, с нами в том, чтобы добиться того, чтобы эту проблему решить, — рассказал пециальный представитель президента РФ по Сирии. — Чтобы угроза не только в адрес российских военнослужащих, находящихся на базе Хмеймим, но и в том числе сирийских правительственных войск, чтобы она полностью отсутствовала».

1 Организация запрещена на территории РФ.