Бывший скаут «Манчестер Юнайтед» стал спортивным директором «Зенита»

Санкт-Петербург, 31 июля. Российский футбольный клуб «Зенит» назначил нового спортивного директора. Им стал испанец Хавьер Рибалта, который до этого работал скаутом английского «Манчестер Юнайтед».

«Зенит» и Рибалта заключили контракт до конца сезона 2020/2021, сообщает пресс-служба клуба.

По словам испанца, клуб продолжит искать новых футболистов, которые усилят состав. Он отметил, что «Зенит» — очень сильная команда, однако всегда есть возможности для ее улучшения.

«Мы будем продолжать искать футболистов, которые могут усилить состав «Зенита», но особенное внимание хочу уделить клубной академии» — заявил Хавьер Рибалта.

Отметим, что с 2012 по 2017 год он работал в туринском «Ювентусе», а с 2017 года был главным скаутом в английском «Манчестер Юнайтед»,