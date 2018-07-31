Меню
Спорт
Бывший скаут «Манчестер Юнайтед» стал спортивным директором «Зенита»
Общество
«Парад зомби» отменили в Перми после жалоб РПЦ и мусульман
Следующая новость
Загрузка...

    Бывший скаут «Манчестер Юнайтед» стал спортивным директором «Зенита»

    41

    Бывший скаут «Манчестер Юнайтед» стал спортивным директором «Зенита»

    Санкт-Петербург, 31 июля. Российский футбольный клуб «Зенит» назначил нового спортивного директора. Им стал испанец Хавьер Рибалта, который до этого работал скаутом английского «Манчестер Юнайтед».

    «Зенит» и Рибалта заключили контракт до конца сезона 2020/2021, сообщает пресс-служба клуба.

    По словам испанца, клуб продолжит искать новых футболистов, которые усилят состав. Он отметил, что «Зенит» — очень сильная команда, однако всегда есть возможности для ее улучшения.

    «Мы будем продолжать искать футболистов, которые могут усилить состав «Зенита», но особенное внимание хочу уделить клубной академии»  — заявил Хавьер Рибалта.

    Отметим, что с 2012 по 2017 год он работал в туринском «Ювентусе», а с 2017 года был главным скаутом в английском «Манчестер Юнайтед»,

    Автор: Денис Коробейников
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.