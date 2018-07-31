Меню
Политика
«Россияне взяли Крым без боя»: отец польского премьера поддержал итоги референдума
Общество
«Парад зомби» отменили в Перми после жалоб РПЦ и мусульман
Следующая новость
Загрузка...

    «Россияне взяли Крым без боя»: отец польского премьера поддержал итоги референдума

    116

    «Россияне взяли Крым без боя»: отец польского премьера поддержал итоги референдума

    Варшава, 31 июля. Отец действующего премьер-министра Польши Корнелий Моравецкий поддержал итоги референдума в Крыму, после которого полуостров вошел в состав России.

    Моравецкий — не только ближайший родственник премьера Польши, но и депутат в сейме страны. Политик убежден, что антироссийские настроения на Западе не имеют никаких оснований.

    «Россия не ведет никакой агрессивной политики», — констатировал он.

    Кроме того, депутат считает, что жители Крыма имели полное право на самоопределение в 2014 году, когда полуостров вошел в состав России. По его мнению, никакой «аннексии» в регионе не было.

    «Конечно, отторжение территории соседнего государства это нарушение международного права, но кроме этого существует и право народов на самоопределение, — приводят его слова польские СМИ. — Россияне взяли Крым без боя. Украинская армия перешла на сторону Москвы. Жители Крыма выразили свою волю на референдуме. На мой взгляд, это было демократично».

    «Россияне взяли Крым без боя»: отец польского премьера поддержал итоги референдума

    В 2014 году после государственного переворота на Украине жители Крыма провели референдум, на котором абсолютное большинство выступили за вхождение в состав России. Киев отказался принять это решение крымчан и заявил о так называемой аннексии, назвав полуостров «временно оккупированной территорией».

    Автор: Катерина Иванова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.