Варшава, 31 июля. Отец действующего премьер-министра Польши Корнелий Моравецкий поддержал итоги референдума в Крыму, после которого полуостров вошел в состав России.

Моравецкий — не только ближайший родственник премьера Польши, но и депутат в сейме страны. Политик убежден, что антироссийские настроения на Западе не имеют никаких оснований.

«Россия не ведет никакой агрессивной политики», — констатировал он.

Кроме того, депутат считает, что жители Крыма имели полное право на самоопределение в 2014 году, когда полуостров вошел в состав России. По его мнению, никакой «аннексии» в регионе не было.

«Конечно, отторжение территории соседнего государства это нарушение международного права, но кроме этого существует и право народов на самоопределение, — приводят его слова польские СМИ. — Россияне взяли Крым без боя. Украинская армия перешла на сторону Москвы. Жители Крыма выразили свою волю на референдуме. На мой взгляд, это было демократично».

В 2014 году после государственного переворота на Украине жители Крыма провели референдум, на котором абсолютное большинство выступили за вхождение в состав России. Киев отказался принять это решение крымчан и заявил о так называемой аннексии, назвав полуостров «временно оккупированной территорией».