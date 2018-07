Русские уже здесь: НАТО опасается резкого усиления Черноморского флота России

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия продолжит укреплять свои силы вокруг Черного моря для того, чтобы «нейтрализовать угрозу, исходящую от НАТО в Черноморском регионе». Это заявление он сделал прошлым летом. С тех пор, как Крым вошел в состав Российской Федерации, Москва выделила значительные ресурсы на укрепление российских вооруженных сил в Крыму и модернизацию Черноморского флота.

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «Модернизированный Черноморский флот идет к нам? Или он уже здесь?» («Is A New Russian Black Sea Fleet Coming? Or Is It Here?»). Статья опубликована 31 июля на американском аналитическом сайте War on the Rocks. Автор: Дмитрий Горенбург (Dmitry Gorenburg).

Российские политические лидеры и морские военачальники не раз давали четкое объяснение, почему они считают модернизацию и резкое усиление Черноморского флота приоритетным направлением в рамках общей программы модернизации российского Военно-морского флота. Отчасти это связано с недостаточно хорошим состоянием, в котором Черноморский флот находился до 2014 года. Из-за общей нехватки инвестиций Россия предоставила флоту лишь одно новое боевое судно в период между 1991 и 2014 годами. К 2014 году флот был недостаточно функциональным.

Вторая причина заключается в том, что украинский кризис привел к устойчивому спаду в отношениях между Россией и Западом и лидеры в Москве неоднократно говорили о своей озабоченности по поводу вторжения НАТО в черноморский регион. Это стало ключевым фактором, повлиявшим на принятие решения о необходимости в укреплении Черноморского флота.

Бывший главнокомандующий Черноморским флотом адмирал Александр Витько обратил внимание на все более рутинный характер присутствия западных кораблей в Черном море, а также на резкое увеличение числа учений НАТО в регионе. Его особенно беспокоили «практически ежедневные» полеты разведывательных самолетов и беспилотников вдоль морской границы России. Адмирал решительно осудил наращивание военного присутствия НАТО в Черном и Средиземном морях.

Российские военачальники и аналитики были особенно обеспокоены тем, что в июле 2017 года в Черном море проводилось совместное учение Соединенных Штатов и Украины под названием «Морской бриз — 2017». Они подчеркнули, что Россия является единственной страной, против которой могли отрабатываться боевые действия в рамках этих учений.

Модернизация флота

Черноморский флот уже получил большое количество новых кораблей и подлодок в рамках государственной программы вооружений до 2020 года. Среди них шесть новых дизельных подводных лодок проекта 877 «Палтус» (были получены в период с сентября 2015 года по начало 2018 года) и три фрегата проекта 11356, в том числе «Адмирал Григорович», вооруженный крылатыми ракетами «Калибр». Черноморский флот также получит шесть 1300-тонных патрульных кораблей проекта 22160, в том числе «Василий Быков».

Эти корабли могут менять свои вооружения в зависимости от миссий. Как и почти все другие российские боевые корабли, которые сейчас строятся, они будут вооружены универсальными крылатыми ракетами.

Кроме того, флот получит до шести малых ракетных кораблей проекта 21631 «Буян-М». Вес корабля составляет 950 тонн. Эти суда были предназначены для работы в прибрежных зонах, где они могут находиться под защитой береговых систем противовоздушной обороны, одновременно угрожая вражеским кораблям или наземным объектам при помощи крылатых ракет большого радиуса действия.

Однако эти корабли имеют относительно невысокую мореходность и недостаточно сильные двигатели. По этой причине ВМФ России решил разработать еще один класс малых ракетных кораблей — проект 22800 «Каракурт» (вес 880 тонн). Шесть таких кораблей, как ожидается, присоединятся к Черноморскому флоту к 2022 году, причем первый корабль поступит на службу уже в следующем году. По сравнению с кораблями «Буян-М», эти корабли имеют отличную устойчивость в бурных водах. Они оснащены системами противовоздушной обороны «Панцирь-М».

Защита Крыма

Первостепенной задачей России в Крыму является модернизация воздушной и прибрежной обороны. Для этого в начале 2017 года на полуострове были развернуты системы ПВО дальнего действия С-400. В Крым также были доставлены самоходные ЗРК «Панцирь-С» и современные радары «Небо-М».

Прибрежная защита была дополнена комбинацией береговых подвижных ракетных комплексов «Бастион» и «Бал». В текущих планах предусматривается создание двух дополнительных бригад береговой обороны Черноморского флота, одна из которых будет расположена вблизи Севастополя, а другая около Новороссийска.

Черноморский флот получил множество новых самолетов, в том числе 12 новых Су-30СМ и значительное количество вертолетов Ка-52 и Ми-28Н. Кроме того, были укреплены подразделения сухопутных войск на территории Крыма с развертыванием многоступенчатых ракетных установок «Мста-С» и реактивных систем залпового огня «Торнадо».

По данным украинских источников, общая численность российских военных в Крыму составляет 32 тысячи человек. В своем распоряжении они имеют 40 боевых танков, 680 бронетранспортеров и 174 артиллерийские системы. Это серьезное изменение с 2014 года. Нет сомнений в том, что российские военные значительно укрепили свои силы в регионе.

Новые возможности

До 2015 года большинство аналитиков утверждали, что Россия не способна провести военную операцию вдали от своих границ, поскольку ее вооруженные силы не имели возможности перевозить значительное количество оружия и военнослужащих к удаленным театрам операций. Однако за последние три года российские военные показали, что они могут поддерживать долгосрочное развертывание за пределами своих границ, в значительной степени с использованием кораблей Черноморского флота. Операции на территории Сирии это наглядно продемонстрировали.

Новые возможности вооруженных сил России вовсе не означают, что Москва будет проявлять агрессию. Скорее, ее цель будет заключаться в том, чтобы сдерживать Запад, который безустанно пытается вплотную подобраться к российским границам.

То, что новейшие российские корабли в Черном море — всерьез и надолго, вызывает опасения у стран НАТО, которые долгое время пытались хозяйничать в Черноморском регионе.