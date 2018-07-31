«Следующими будут санкции за счастье»: в Госдуме отреагировали на решение ЕС наказать строителей моста в Крым

Москва, 31 июля. Вице-спикер Государственной думы России Ирина Яровая назвала принятые ограничительные меры со стороны Евросоюза против нескольких российских компаний, которые занимались строительством Крымского моста, «санкциями за строительство благополучия».

«Санкции за строительство благополучия, следующими будут санкции за счастье», — цитирует Яровую ее пресс-служба.

Парламентарий уточнила, что наказание за гуманитарные действия является «полным антиподом тезису о самих гуманитарных ценностях», что разрушает основу европейского права и политики цивилизованной демократии. По мнению Яровой, когда-то в учебниках права можно будет прочесть, как деформировалось европейское право и «как нравственные проекты и развитие России не были остановлены, а стали и для самой Европы наглядным примером неэффективности санкций и неправомерного давления».

В завершении своего сообщения Яровая поблагодарила строителей и компании, которые занимались реализацией проекта по созданию моста, за высокий профессионализм и лучшие человеческие качества.

Ранее стало известно, что Совет Евросоюза решил внести в список санкций шесть российских компаний в связи со строительством моста через Керченский пролив. Среди компаний АО «ВАД», «Стройгазмонтаж-Мост», ПАО «Мостотрест», «Стройгазмонтаж — СГМ Груп», институт «Гипростроймост», судостроительный завод «Залив».

Напомним, Крымский мост является самым протяженным в России, его длина составляет 19 километров. Открытие моста через Керченский пролив состоялось в середине мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабря 2019 года.

Крым стал частью России после проведенного в 2014 году референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова и Севастополя высказались за воссоединение Крыма с Россией. Украина по-прежнему считает Крым «своей», но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что крымчане демократическим путем и в соответствии с нормами международного права проголосовали за воссоединение с Россией. Российский лидер Владимир Путин заявил, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».