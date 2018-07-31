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Российские дипломаты выехали на опознание убитых в ЦАР
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    Российские дипломаты выехали на опознание убитых в ЦАР

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    Российские дипломаты выехали на опознание убитых в ЦАР

    Москва, 31 июля. Российские дипломаты выехали на опознание убитых в Центральноафриканской республике, которые могут оказаться гражданами РФ, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

    Захарова прокомментировала новость из ЦАР, где, по некоторым данным, были якобы убиты три гражданина России. 

    «Российские дипломаты выехали на опознание», — приводит ее слова РИА Новости.

    Ранее появилась информация, что убитые были сотрудниками «Известий»: якобы у двух жертв были найдены пресс-карты издания. Однако в «Известиях» опровергли эти слухи. Захарова обратила внимание, что российское посольство получит доступ к найденным документам, если информация о пресс-картах получит подтверждение, пишет ТАСС.

    Ранее сообщалось, что тела были обнаружены в 23 километрах от города Сибю. Убитые были доставлены в местный госпиталь для установления точной причины смерти. Ожидается, что более точная информация появится утром 1 августа.

    Автор: Катерина Иванова
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