Меню
Политика
«Всех не пересажаешь»: Пушков прокомментировал слова Турчинова о запрете торговли с Россией
Общество
«Парад зомби» отменили в Перми после жалоб РПЦ и мусульман
Следующая новость
Загрузка...

    «Всех не пересажаешь»: Пушков прокомментировал слова Турчинова о запрете торговли с Россией

    183

    «Всех не пересажаешь»: Пушков прокомментировал слова Турчинова о запрете торговли с Россией

    Москва, 31 июля. Российский сенатор Алексей Пучков прокомментировал предложение секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, ввести уголовную ответственность за торговлю с РФ.

    « Турчинов призывает сажать в тюрьму за торговлю с Россией. Это, безусловно, новое слово в мировой политике. Всех не пересажаешь», — отметил он.

    По словам сенатора в 2017 году товарооборот России с Украиной вырос на 30%.

    Отметим, что ранее в беседе с Федеральным агентством новостей президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, рассказал, что Украина зависит от товаров российского производства. В Киеве не смогут реализовать подобное предложение, поскольку закупают у России товары в сфере энергетики и не смогут без них обходиться.

    Автор: Денис Коробейников
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.