«Всех не пересажаешь»: Пушков прокомментировал слова Турчинова о запрете торговли с Россией

Москва, 31 июля. Российский сенатор Алексей Пучков прокомментировал предложение секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, ввести уголовную ответственность за торговлю с РФ.

« Турчинов призывает сажать в тюрьму за торговлю с Россией. Это, безусловно, новое слово в мировой политике. Всех не пересажаешь», — отметил он.

Киевское руководство бурлит идеями: Турчинов призывает сажать в тюрьму за торговлю с Россией. Это, безусловно, новое слово в мировой политике. Однако в 2017-м торговля Украины с Россией выросла почти на 30%, - больше, чем с ЕС. Всех не пересажаешь. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) July 31, 2018

По словам сенатора в 2017 году товарооборот России с Украиной вырос на 30%.

Отметим, что ранее в беседе с Федеральным агентством новостей президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, рассказал, что Украина зависит от товаров российского производства. В Киеве не смогут реализовать подобное предложение, поскольку закупают у России товары в сфере энергетики и не смогут без них обходиться.