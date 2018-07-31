Вместо танцев в бордель: украинцам рассказали, как не попасть в сексуальное рабство

В рамках Всемирного дня борьбы с торговлей людьми в Киеве прошла тематическая акция. Ювенальная полиция провела разъяснительную работу с горожанами, киевские правоохранительные органы отчитались о ситуации в стране, а активисты представили перформанс с «продажей» в рабство и «отбиранием» паспортов. Было отмечено: в 2018 году полиция зафиксировала 186 фактов торговли людьми.

Подробности — в материале корреспондента Федерального агентства новостей.

По данным Генпрокуратуры Украины, наиболее острой является проблема попадания в сексуальное рабство.

«Нами ликвидировано 19 каналов, через которые люди нелегально попадают за рубеж. Это и страны Европейского союза, и другие. Мы совместно с национальной полицией Украины спасли более 30 девушек, которых незаконно вывезли за рубеж с целью сексуальной эксплуатации. Нами не допущен вывоз за границу около десятка детей и суррогатных матерей», — рассказал заместитель председателя Государственной пограничной службы Василий Серватюк.

По его словам, с каждым годом число попавших в рабство украинцев только растет. Поэтому необходимо объяснять людям, как не стать жертвой недобросовестных работодателей.

Эту задачу в рамках акции взяли на себя городские активисты. Они организовали «квест-лабиринт», чтобы объяснить киевлянам, как правильно искать работу за рубежом. Для прохождения этого лабиринта «будущим эмигрантам» предлагали собрать чемодан переезжающего, ответить на вопросы, связанные с работой за границей, и пройти «юридические проволочки» с поиском потерянного паспорта. С заданиями киевляне справлялись на тройку.

«Я в будущем году после института планирую уехать в Польшу. Мне казалось, я уже все моменты с поиском работы знаю, но оказалось, что нет. Объяснили тут, как быть, если паспорт потеряешь. Думаю, это очень важно, как в принципе и сами знания о том, куда обращаться, если вдруг за границей с тобой что-то случится», — поделилась участница «лабиринта» студентка Олеся.

Незнание горожанами своих прав в случае нарушения трудового договора является главной причиной процветания торговли людьми. Об этом заявил начальник службы по делам детей и семьи исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) Валерий Танцюра.

«Трудно изменить психологию людей, когда они чувствуют дискомфорт, трудно заставлять их обращаться в полицию», — сказал он.

По его словам, в Киеве официально зафиксировано 130 случаев торговли людьми, но в действительности их гораздо больше. Начальник киевской полиции Андрей Крищенко сообщил, что за последние шесть месяцев подобных фактов зарегистрировано в количестве 186, 108 из них — сексуальная эксплуатация.

«Незаконная трудовая и сексуальная эксплуатация — наши основные проблемы. Девчат вывозят под видом танцовщиц, новая схема вывоза появилась — суррогатное материнство. С каждым годом число подобных преступлений только увеличивается», — подытожил Крищенко.

Словно в подтверждение его слов, по майдану прокатилась карета с «барином» и «рабами». Люди, впряженные в деревянную повозку, везли «хозяина» по центральной площади, изнывая от жары. «Хозяин» хлестал их плетью, не давая пить воду.

Этот перформанс, по словам активистов, напугал туристов, гуляющих по площади.