Вместо танцев в бордель: украинцам рассказали, как не попасть в сексуальное рабство
В рамках Всемирного дня борьбы с торговлей людьми в Киеве прошла тематическая акция. Ювенальная полиция провела разъяснительную работу с горожанами, киевские правоохранительные органы отчитались о ситуации в стране, а активисты представили перформанс с «продажей» в рабство и «отбиранием» паспортов. Было отмечено: в 2018 году полиция зафиксировала 186 фактов торговли людьми.
Подробности — в материале корреспондента Федерального агентства новостей.
По данным Генпрокуратуры Украины, наиболее острой является проблема попадания в сексуальное рабство.
«Нами ликвидировано 19 каналов, через которые люди нелегально попадают за рубеж. Это и страны Европейского союза, и другие. Мы совместно с национальной полицией Украины спасли более 30 девушек, которых незаконно вывезли за рубеж с целью сексуальной эксплуатации. Нами не допущен вывоз за границу около десятка детей и суррогатных матерей», — рассказал заместитель председателя Государственной пограничной службы Василий Серватюк.
По его словам, с каждым годом число попавших в рабство украинцев только растет. Поэтому необходимо объяснять людям, как не стать жертвой недобросовестных работодателей.
Эту задачу в рамках акции взяли на себя городские активисты. Они организовали «квест-лабиринт», чтобы объяснить киевлянам, как правильно искать работу за рубежом. Для прохождения этого лабиринта «будущим эмигрантам» предлагали собрать чемодан переезжающего, ответить на вопросы, связанные с работой за границей, и пройти «юридические проволочки» с поиском потерянного паспорта. С заданиями киевляне справлялись на тройку.
«Я в будущем году после института планирую уехать в Польшу. Мне казалось, я уже все моменты с поиском работы знаю, но оказалось, что нет. Объяснили тут, как быть, если паспорт потеряешь. Думаю, это очень важно, как в принципе и сами знания о том, куда обращаться, если вдруг за границей с тобой что-то случится», — поделилась участница «лабиринта» студентка Олеся.
Незнание горожанами своих прав в случае нарушения трудового договора является главной причиной процветания торговли людьми. Об этом заявил начальник службы по делам детей и семьи исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) Валерий Танцюра.
«Трудно изменить психологию людей, когда они чувствуют дискомфорт, трудно заставлять их обращаться в полицию», — сказал он.
По его словам, в Киеве официально зафиксировано 130 случаев торговли людьми, но в действительности их гораздо больше. Начальник киевской полиции Андрей Крищенко сообщил, что за последние шесть месяцев подобных фактов зарегистрировано в количестве 186, 108 из них — сексуальная эксплуатация.
«Незаконная трудовая и сексуальная эксплуатация — наши основные проблемы. Девчат вывозят под видом танцовщиц, новая схема вывоза появилась — суррогатное материнство. С каждым годом число подобных преступлений только увеличивается», — подытожил Крищенко.
Словно в подтверждение его слов, по майдану прокатилась карета с «барином» и «рабами». Люди, впряженные в деревянную повозку, везли «хозяина» по центральной площади, изнывая от жары. «Хозяин» хлестал их плетью, не давая пить воду.
Этот перформанс, по словам активистов, напугал туристов, гуляющих по площади.
«Ну может, они хоть задумаются на тем, что попадать в рабство — это не шутка какая-то», — сказал «барин» и облил «рабов» водой из бутылки.